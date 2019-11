TSONGA MONTRE LA VOIE

« Je suis très content d’avoir donné ce premier point, j’ai fait un très bon match, très solide ». L’histoire retiendra que Jo-Wilfried Tsonga est sorti vainqueur du tout premier match de l’équipe de France dans cette Coupe Davis nouveau format. Bourreau de Yasutaka Ushiyama en moins d’une heure (6-2, 6-1 en 58 minutes de jeu), mardi à Madrid, l’ancien leader des Bleus aujourd’hui numéro 2 a montré la voie aux Tricolores en marquant le premier point de ce premier match face au Japon, permettant du même coup aux Français de mener 1-0 face aux Japonais avant que les numéros 1 des deux équipes Gaël Monfils et Yoshihito Nishioka (en l’absence de Kei Nishikori) n’entrent dans la danse à leur tour. Tout de suite un ton au-dessus du 81eme mondial qui avait corrigé (6-2, 6-2) Benoît Paire, autre membre de cette nouvelle équipe de Coupe Davis coachée par Sébastien Grosjean, à Tokyo en septembre dernier, le Manceau a très vite pris la mesure de son adversaire.

TSONGA : « ON PRÉFÉRERAIT QUE ÇA SOIT PLEIN, MAIS C’EST COMME ÇA »

Sous la pression du numéro 29 à l’ATP, Uchiyama a craqué dès son deuxième jeu de service, avant de complètement s’écrouler et de perdre sept jeux de suite face à un Tsonga jamais inquiété lors de cette première sortie aux allures de démonstration. Le Japonais a réagi à 6-2, 5-0 contre lui, mais pour l’anecdote uniquement, puisque le vainqueur à Metz et Montpellier cette saison a plié la rencontre sur le jeu suivant, le tout dans une atmosphère presque feutrée, devant des tribunes fortement dégarnies et avec très peu de supporters français présents sur ce court numéro 2 de la Caja Magica. Ce qui ne l’a visiblement pas beaucoup gêné. « Nos fans nous donnent beaucoup de soutien et de passion tout au long de l’année, évidemment, on préférerait que ça soit plein, mais c’est comme ça. Nous, on joue notre passion, et notre passion, c’est de jouer au tennis », a-t-il avoué sur beIN SPORTS, la satisfaction du devoir accompli.

[📺LIVE - beIN SPORTS 3] 🎾 #CoupeDavis 🏆

🇫🇷🇯🇵 Jo-Wilfried Tsonga remporte le 1er set face à Yasutaka Uchiyama ! #TennisExtra pic.twitter.com/KrnvnIxvJY — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 19, 2019