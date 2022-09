WTA - Portoroz : Rybakina tient son rang, Trevisan et Alexandrova au tapis

Un huitième de finale beaucoup plus simple pour elle. Ce mercredi, la Kazakhe Elena Rybakina, 25eme joueuse mondiale et tête de série n°3, s'est tranquillement qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Portoroz en Slovénie, sur dur, après sa victoire contre la Tchèque Tereza Martincova, 66eme joueuse mondiale, en deux sets (6-4, 6-1) et 1h13 de jeu. Pourtant, tout avait bien mal débuté pour la lauréate de l'édition 2022 de Wimbledon. En effet, dans la première manche, la Kazakhe a perdu ses deux premiers services pour se retrouver ensuite rapidement menée 4-0. Mais bien loin de baisser les bras, Elena Rybakina a eu la réaction parfaite, remportant finalement les six derniers jeux de ce premier set. Avec trois breaks, dont le dernier au moment de conclure, pour un total de onze balles de break dont quatre au moment de s'adjuger cette première manche (6-4).

Trevisan ne passe pas le premier tour

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, après trois jeux équilibrés, la Tchèque a fini par de nouveau craquer, cédant alors, cette fois, les quatre derniers jeux dont ses deux derniers services. La mieux classée des deux s'y est ensuite reprise à deux fois avant de conclure cette rencontre (6-1). Au prochain tour, la 25eme joueuse mondiale affrontera l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, 92eme joueuse mondiale, qui a sorti la Russe Ekaterina Alexandrova, 24eme joueuse mondiale et tête de série n°5, en deux manches (7-5, 7-6 (5)) et 2h29 de jeu. Enfin, de son côté, c'est dès son entrée en lice que l'Italienne Martina Trevisan, 27eme joueuse mondiale et tête de série n°4, a été sortie, par la Tchèque Katerina Siniakova, 82eme joueuse mondiale, en deux manches (6-1, 6-4) et 1h35 de jeu.