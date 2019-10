Quand Piqué recrute... Shakira

La société Kosmos a trouvé un artiste de renom pour se produire pendant la phase de finale de la Coupe Davis, qui aura lieu fin novembre à Madrid.

Le groupe dirigé par le footballeur Gerard Piqué a fait appel à... Shakira, qui n'est autre que la compagne du défenseur du FC Barcelone. La superstar colombienne chantera lors de la cérémonie de clôture, avant la finale.

C'est le DJ britannico-norvégien Alan Walker qui sera la tête d'affiche de la cérémonie d'ouverture de l'épreuve.

See you in Madrid @shakira @CamiloMusica @pedrocapo



