L'équipe de France affrontera le Japon et la Serbie en novembre, à l'occasion de la phase finale de Coupe Davis (du 18 au 24 novembre), donc potentiellement Kei Nishikori et bien sûr Novak Djokovic. Le tirage au sort a en effet déjà été effectué, jeudi. Pour rappel, les six premiers des groupes de trois, plus les deux meilleurs deuxièmes, seront ensuite qualifiés pour les quarts de finale.