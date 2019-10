L'Espagne avec Nadal

Rafael Nadal fait bien partie de la sélection espagnole qui disputera la Coupe Davis le mois prochain à domicile, à Madrid du 18 au 24 novembre.

Roberto Bautista Agut et Pablo Carreno Busta l'accompagneront en simple, tandis que Feliciano Lopez et Marcel Granollers sont retenus en double.

Les Espagnols, reversés dans le groupe B, disputeront deux chocs face à la Croatie et la Russie. Pour rappel, les rencontres se dérouleront sur un jour, avec deux simples et un double en deux sets gagnants. Les six premiers de groupe et les deux meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les quarts de finale.