Les compos de la Coupe Davis

COUPE DAVIS / PHASE FINALE

Du 18 au 24 novembre à Madrid



Groupe A

France : Gaël Monfils, Benoit Paire, Jo-Wilfried Tsonga, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut

Serbie : Novak Djokovic, Dusan Lajovic, Vicktor Troicki, Filip Krajinovic, Janko Tipsarevic

Japon : Yoshihito Nishioka, Yasutaka Uchiyama, Taro Daniel, Ben McLachlan, Yuichi Sugita



Groupe B

Croatie : Borna Coric, Mate Pavic, Nikola Metkic, Ivan Dodig

Espagne : Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut, Feliciano Lopez, Pablo Carreno Busta, Marcel Granollers

Russie : Daniil Medvedev, Karen Khachanov, Andrey Rublev, Evgeny Donskoy



Groupe C

Argentine : Diego Schwartzman, Guido Pella, Leonardo Mayer, Horacio Zeballos

Allemagne : Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber, Dominik Koepfer, Andreas Mies, Kevin Krawietz

Chili : Cristian Garin, Nicolas Jarry, Alejandro Tabilo, Marcelo Barrios, Hans Podlipnik



Groupe D

Belgique : David Goffin, Kimmer Coppejans, Sander Gillé, Joran Vliegen, Steve Darcis

Australie : Alex De Minaur, Nick Kyrgios, John Millman, Jordan Thompson, John Peers

Colombie : Daniel Galan, Santiago Giraldo, Alejandro Gonzalez, Juan Sebastian Cabal, Robert Farah



Groupe E

Grande-Bretagne : Dan Evans, Andy Murray, Jamie Murray, Neal Skupski, Kyle Edmund

Kazakhstan : Alexander Bublik, Mikhail Kukushkin, Dmitry Popko, Aleksandr Nedovyesov, Andrey Golubev

Pays-Bas : Robin Haase, Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer



Groupe F

États-Unis : Frances Tiafoe, Jack Sock, Reilly Opelka, Taylor Fritz, Sam Querrey

Italie : Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Andreas Seppi, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli

Canada : Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Vasek Pospisil, Brayden Schnur



>>> Chaque équipe dispute deux simples et un double en deux sets gagnants contre chaque autre équipe de la poule. Le premier de chaque groupe et les deux meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour les quarts de finale.