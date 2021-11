Malgré un début un peu compliqué, Adrian Mannarino a réussi à se détendre au fur et à mesure de la rencontre pour contrer la puissance des coups du Tchèque avant de prendre son service. Le 71eme mondial n'a pas eu la tâche facile mais a fait le boulot pour le groupe France et donner une chance à Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut de donner un autre point à la France.