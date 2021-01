La Coupe Davis revoit (déjà) sa copie

Après seulement une édition, les organisateurs de la nouvelle Coupe Davis revoient déjà leur copie ! Alors que l’édition 2019, qui a vu la victoire de l’Espagne à domicile, a fait l’objet de nombreuses critiques (manque de spectateurs, matchs sans enjeu jusqu’au bout de la nuit…) et que l’édition 2020 a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus, ils ont réfléchi à deux évolutions majeures pour 2021.

Le groupe Kosmos de Gerard Piqué a proposé à la Fédération internationale de tennis, qui a accepté, que la phase finale ne se déroule plus sur une semaine, comme en 2019, mais sur onze jours. Elle aura donc lieu du 25 novembre au 5 décembre. L’ITF a également approuvé qu’à partir de 2022, il n’y ait plus 18 mais 16 équipes qualifiées pour la phase finale, sans préciser de quelle façon les deux équipes retoquées seraient désignées. L’autre gros changement souhaité par Kosmos, c’est que cette phase finale ne se déroule plus seulement dans une ville (Madrid en l’occurrence pour 2019 et 2021) mais trois villes européennes, dont Madrid. La capitale de l’Espagne accueillerait deux poules, deux quarts de finale, les demi-finales et la finale, et les deux autres villes recevraient deux poules et un quart de finale chacune.



Costa : "Ces ajustements amélioreront l'expérience des joueurs et des fans"



« La phase finale 2019 a offert un spectacle mémorable aux joueurs et aux fans, tout en établissant une excellente base sur laquelle bâtir. Cependant, malgré son succès, il était clair que la phase finale doit bénéficier de certaines révisions du format de jeu et de location. Après la déception d'avoir à annuler l'édition 2020, nous nous concentrons désormais sur l'organisation du meilleur événement possible en 2021 », a réagi Kris Dent, directeur exécutif de l’ITF. « Nous reconnaissons que les tournois les plus réussis s'adaptent et évoluent au fil du temps, et bien que la phase finale inaugurale de la Coupe Davis ait offert un tennis fantastique, elle a également fourni des enseignements. Nous sommes attachés à une vision à long terme pour cette compétition historique et sommes convaincus que ces ajustements amélioreront l'expérience des joueurs et des fans. Avec de grands stades offrant des terrains de spectacle pour tous les matchs, l'introduction d'un événement multi-villes apportera la compétition au public le plus large possible, tout en permettant également d'alléger le fardeau des joueurs en améliorant la programmation. Surtout, un calendrier révisé nous permettra d'éviter les fin de matchs tardives tout en offrant plus de repos aux joueurs », a déclaré de son côté Albert Costa, le directeur de la phase finale de la Coupe Davis.

Une décision sera prise en mars concernant les villes-hôtes. Le tirage au sort de l’édition avait quant à lui déjà été effectué en mars dernier.



TENNIS - COUPE DAVIS / PHASE FINALE

Du 25 novembre au 5 décembre 2021 à Madrid voire deux autres villes européennes

Tirage au sort de la phase de groupes

Groupe A : Espagne, Russie, Equateur

Groupe B : Canada, Kazakhstan, Suède

Groupe C : France, Grande-Bretagne, République tchèque

Groupe D : Croatie, Australie, Hongrie

Groupe E : Etats-Unis, Italie, Colombie

Groupe F : Serbie, Allemagne, Autriche