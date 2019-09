Grosjean: "Les joueurs français sont tous motivés"

En marge de la Laver Cup, Sébastien Grosjean a indiqué à L'Equipe quelles seront ses modalités de sélection pour la phase finale de la Coupe Davis, nouvelle formule, qui aura lieu en novembre à Madrid.

"C'est une sélection par rapport au niveau sur toute une saison, avec aussi les bons résultats en salle, a expliqué le nouveau capitaine des Bleus. Je regarde un peu tout. Il y aura cinq joueurs et la sélection sera donnée le 29 octobre. Avant Bercy, donc, mais j'ai le droit de changer trois joueurs jusqu'à la veille du début de la compétition la semaine. Ils ont fait ça car il y a le Masters juste avant la Coupe Davis, pour tenir compte des éventuelles blessures. (...) Pour leur en avoir parlé, les joueurs français sont tous à la disposition de l'équipe de France. Ils sont tous motivés."

"Je suis confiant car on a des joueurs qui jouent très bien en salle, a ajouté Grosjean. Si vous regardez les stats des joueurs en activité avec le plus grand nombre de victoires en indoor, il y a Jo (Tsonga), Gaël (Monfils), Richard (Gasquet) et Gilles (Simon). Lucas (Pouille) y a gagné des tournois aussi. Plusieurs joueurs sont capables d'apporter à l'équipe dans ces conditions de jeu." Les Bleus seront opposés au 1er tour à la Serbie de Novak Djokovic et au Japon.