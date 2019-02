Grosjean choisit Champion pour entraîner les Bleus

Sébastien Grosjean, le successeur de Yannick Noah en tant que nouveau capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, a dévoilé mercredi la composition de son staff en vue notamment de la phase finale de Madrid en novembre prochain.

Un nom forcément retient l'attention avec l'arrivée d'un certain Thierry Champion (52 ans) en tant qu'entraîneur des Bleus ; le Gardois, qui fut sélectionné en équipe de France lors d'un quart de finale face à la Suisse en 1992 et a déjà entraîné en Fed Cup, succède dans ce rôle à Loïc Courteau, en poste au côté de Noah entre 2016 et 2018, mais sollicité désormais par Lucas Pouille. Champion et l'ensemble de ce staff, placé sous la houlette de Grosjean, devraient être réunis pour la première fois au chevet de l'équipe de France lors d'un stage sur terre battue, programmé entre Miami et Monte-Carlo. Monfils, Gasquet ou Paire sont autant de joueurs candidats à une éventuelle sélection à avoir eu Champion pour coach.