Fin de saison pour Pouille

Rien ne laissait spécialement présager la mauvaise nouvelle: Lucas Pouille, blessé au coude, arrête sa saison. Il avait encore participé au Masters 1000 de Shanghai, la semaine dernière (battu par John Isner au deuxième tour). Sur Twitter, il se dit "désolé": "Je suis triste de ne pas pouvoir disputer les derniers tournois, dont le Masters 1000 de Paris-Bercy à la maison, mais je dois suivre l'avis des spécialistes qui ont examiné mon coude droit. J'espère vous retrouver en grande forme en 2020 !" Mais ce changement de planning pour le n°2 français remonté au 19e rang mondial n'a pas que Bercy pour incidence... En effet, Pouille va également rater la Coupe Davis, qu'il s'était résolu à disputer en dépit de ses fortes réticences à cause de la nouvelle formule.

L'Equipe annonçait en janvier, en marge de l'Open d'Australie dont il a atteint les demi-finales (balayé par Novak Djokovic), qu'il était obligé de jouer la compétition avec l'équipe de France s'il souhaitait disposer des services de l'entraîneur Loïc Courteau, ce dernier étant salarié de la FFT et membre du staff du nouveau capitaine Sébastien Grosjean. La Fédération française peut donc l'avoir doublement mauvaise, puisque c'est aussi elle qui organise le tournoi de Bercy dans 10 jours. De là à songer que la blessure a une part de vrai-faux... "Je ne vais plus jamais jouer la Coupe Davis, avait-il d'abord clamé après la dernière finale, perdue contre la Croatie à Villeneuve-d'Ascq (en conférence de presse). C'était donc la dernière fois."

Un premier os pour Grosjean

Pendant au moins un an de plus, en tout cas, ça le restera. Pour Grosjean, il s'agit donc d'un premier os. "Tous les joueurs sont partants, assurait-il il y a une dizaine de jours, pour Eurosport. Ce sont eux-mêmes qui ont fait évoluer leur réflexion. J'ai vraiment de la chance d'avoir un groupe de joueurs comme ça, intelligents et investis. J'en suis heureux et fier." Très attaché à la Coupe Davis ancienne formule, et leader naturel de l'équipe depuis que Jo-Wilfried Tsonga est moins performant, Pouille laisse sa place.

Pas à Gaël Monfils, si celui-ci répond bien présent à Madrid (du 18 au 24 novembre). "Je viendrais avec grand plaisir", lançait-il à L'Equipe au mois d'avril. Mais peut-être à Tsonga justement, Benoit Paire, Adrian Mannarino ou Gilles Simon (Richard Gasquet, Jérémy Chardy ?)... Pour rappel, la nouvelle formule verra les Bleus affronter la Serbie puis le Japon, à chaque fois sur une journée et en deux points gagnants, après deux simples et un éventuel double décisif (tous les matches en deux sets gagnants). Il faudra terminer premier de la poule ou parmi les deux meilleurs deuxièmes (sur six groupes) afin de rejoindre les quarts du vendredi.