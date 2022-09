Coupe Davis : Zverev fait son retour cette semaine

Zverev face aux Bleus mercredi ?

Trois mois plus tard, Alexander Zverev va faire son retour ! Le joueur allemand, gravement blessé à la cheville en demi-finale de Roland-Garros alors qu'il menait la vie très dure à Rafael Nadal (6-7, 6-6, abandon), va rejouer cette semaine, à l'occasion de phase de poules de la Coupe Davis, dans sa ville natale de Hambourg. Retombé au cinquième rang mondial, après avoir manqué notamment Wimbledon (qui ne rapportait pas de points), l'US Open, et les deux Masters 1000 du Canada et de Cincinnati, le joueur de 25 ans va débuter la dernière ligne droite de sa saison avec cette compétition par équipes, où il a fait son retour cette année après trois ans d'absence. «J’ai vraiment hâte de reprendre la compétition. Je veux être là et aider l’équipe. (...) J’ai très bien accepté ma blessure, car elle est arrivée sur un court de tennis, en jouant Rafa Nadal à Roland-Garros. Ce n’est pas une blessure stupide, comme si je m’étais fait mal en faisant du ski ou du snowboard », confie-t-il sur le site officiel de la Coupe Davis.Très critique envers la nouvelle formule de la compétition par le passé, le joueur allemand semble avoir adouci son discours, et a désormais hâte d'en découdre, dans cette phase de poules où l'Allemagne affrontera la France, la Belgique et l'Australie. "Je suis un grand fan des compétitions par équipe. Habituellement, le tennis est un sport individuel, mais je sais par beaucoup de collègues qu'ils attendent avec impatience la semaine de la Coupe Davis chaque année. Nous pouvons enfin passer du temps ensemble. Nous mangeons ensemble, nous nous entraînons ensemble et nous nous amusons – tout cela en fait partie.". A ses coéquipiers Oscar Otte, Jan-Lennard Struff, Tim Puetz et Kevin Krawietz d'élever leur niveau s'ils veulent soulever le Saladier d'Argent avec Alexander Zverev, ca'Allemagne attend une victoire depuis 1993.