Coupe Davis : Zverev fait l'impasse, comme prévu

Zverev veut gagner "la vraie" Coupe Davis

Alexander Zverev a de la suite dans les idées. En plus d'être un homme de parole, il est surtout entêté. Quand il décide quelque chose, il est tout sauf du genre à revenir sur sa position., du 25 novembre au 5 décembre prochain dans trois villes (la première édition avait été programmée dans la seule et même ville de Madrid) : Madrid de nouveau, mais aussi Turin et Innsbruck. Sans surprise,Dès 2019, le récent champion olympique de Tokyo (la première médaille d'or aux Jeux de sa carrière) était monté au créneau pour protester contre le projet proposé par le groupe Kosmos, nouveau propriétaire de l'épreuve, au même titre que beaucoup d'autres joueurs, eux aussi furieux de voir la formule historique de la Coupe Davis disparaître."Vous ne pouvez pas ruiner l'histoire du tennis pour de l'argent. C'est quelque chose qui m'attriste", avait notamment déploré, très amer, celui qui a atteint cette saison les demi-finales à l'US Open mais aussi à Roland-Garros. Deux ans plus tard, Zverev n'a pas changé de discours. Toujours aussi agacé par ce nouveau schéma de la Coupe Davis qui a néanmoins évolué depuis 2019 avec désormais trois villes et non plus une seule pour héberger la phase finale, le leader du tennis allemand a persisté et signé."Je ne l'ai pas joué il y a deux ans et cette année je vais faire la même chose. Je suis un homme de parole. Ce n’est pas la vraie Coupe Davis. Le format devrait changer", avait maintenu l'ancien membre du Top 3, qui assure néanmoins qu' "(il veut) gagner la Coupe Davis", mais la vraie. Pas ce que le natif d'Hambourg décrit comme "un tournoi convenu par une personne". Pour la deuxième fois, le groupe Kosmos se passera donc de l'Allemand. Cela pourrait même très vite devenir une habitude.