Coupe Davis, quelle drôle d’ambiance…

Les applaudissements discrets à la fin de la Marseillaise, ça fait (très) mal au cœur. #DavisCupMadridFinals pic.twitter.com/YwpSo6Frtz

— Eric Salliot (@ericsalliot) November 19, 2019

Dear Gerard, I can see that you've never been to a REAL Davis Cup ! And that's not it

— Alize Cornet (@alizecornet) November 18, 2019

"Ça n’a plus rien à voir"

Programmés sur le court numéro 2 de la Caja Magica mardi pour leurs débuts dans cette Coupe Davis new look, les Bleus n’ont pas dû être transcendés par l’ambiance madrilène. A l’issue de La Marseillaise, on a ainsi pu entendre quelques timides applaudissements…, dans une salle de près de 3 000 places, pour le match de Jo-Wilfried Tsonga contre le Japonais Yasutaka Uchiyama (6-2, 6-1). Une atmosphère bien éloignée de celle qui faisait le charme de l’ancienne version.La veille, déjà, pour les débuts de la compétition dans cette nouvelle formule très contestée, le manque d’ambiance, et de spectateurs dans les gradins, avait été pointée du doigt par des nombreux observateurs. Alizé Cornet reprenant notamment de volée sur Twitter Gerard Piqué, nouveau patron de la compétition avec son groupe Kosmos, qui assurait à l’ancien joueur belge Filip Dewulf que les tribunes étaient bien plus pleines qu’on voulait bien le laisser entendre.Pour les Bleus, le manque de soutien s’explique notamment par le boycott du club des supporters français. "Ça n’a plus rien à voir. L’an dernier, lors de notre AG à Lille, en marge de la demi-finale contre l’Espagne, nos adhérents avaient voté à plus de 85% pour le boycott de l’épreuve à Madrid, a expliqué leur porte-parole Alexandre Leconte à L’Equipe. Parce qu’elle ne reflète plus du tout l’image qu’on a de la Coupe Davis, en la rabaissant avec trois matches en deux sets gagnants."Et alors que beaucoup de billets pour les différentes rencontres de cette Coupe Davis disputée sur une semaine sont bradés, les débuts de l’Espagne, mardi en fin d’après-midi contre la Russie, devraient eux faire le plein. Pour une ambiance enfin digne de ce nom ?