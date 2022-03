Coupe Davis : Quatre villes retenues pour la phase finale, la France dépose un recours

Le Canada prend la place de la Russie

Les hommes de Sébastien Grosjean sont fixés. Ils disputeront la phase de poules de la phase finale de la Coupe Davis à Bologne, Glasgow, Hambourg ou Malaga du 14 au 18 septembre prochains, mais pas à Roland-Garros. Alors que la France avait déposé un dossier pour que l'antre du Grand Chelem sur terre battue accueille un groupe, les organisateurs de la Coupe Davis ont préféré récompenser l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Espagne, sachant qu'une cinquième ville (au Moyen-Orient ?) recevra en novembre les quarts de finale, les demies et la finale.car elle avait "bien exprimé sa candidature et que celle-ci n'avait pas été prise en compte." Un recours qui semble plus symbolique qu'autre chose, les quatre autres villes s'appuyant elles aussi des dossiers solides. "Je tiens à féliciter les quatre pays hôtes gagnants pour leurs candidatures retenues. En tant que priorité clé de la stratégie ITF 2024, nous sommes très fiers du chemin parcouru par la Coupe Davis au cours de sa riche histoire. Nous nous engageons pour le succès futur de l'événement, tout en conservant les éléments traditionnels de ce qu'est la Coupe du monde de tennis masculin. Cela inclut son atmosphère unique et la présentation de l'événement tout au long de l'année dans différentes villes du monde, amenant la Coupe Davis à plus de public », s'est félicité le président de l'IFT David Haggerty.Le tirage au sort de cette phase de poule 2022 aura lieu le jeudi 31 mars à 16h00 (heure française) à Londres,(Argentine, Australie, Belgique, France, Allemagne, Italie, Kazakhstan, Corée du Sud, Pays-Bas, Espagne, Suède et Etats-Unis). Par ailleurs, en raison de la suspension de la Russie pour cause de guerre en Ukraine, c'est le Canada, éliminé par les Pays-Bas (Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov étaient absents), qui a été repêché et qui participera donc bien à la phase finale. Rendez-vous dans six mois !