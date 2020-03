Coupe Davis (Phase finale) : La Grande-Bretagne et la République tchèque futurs adversaires de l'équipe de France

Un an après avoir croisé la Serbie de Novak Djokovic, les Bleus auront un début de phase finale de Coupe Davis un peu plus abordable en novembre prochain à Madrid. En effet, le tirage au sort effectué ce jeudi à Londres a réservé des adversaires dans les cordes d’une équipe de France qui devrait être emmenée par Gaël Monfils et la paire de double Nicolas Mahut-Pierre-Hugues Herbert. Numéro 1 mondiale, l’équipe de France a été versée dans le Groupe C comme troisième tête de série derrière l’Espagne tenante du titre et le Canada finaliste de la dernière édition. La Grande-Bretagne et la République tchèque seront, en effet, les adversaires des Bleus sur les courts de la Caja Magica.

Djokovic, A.Zverev et Thiem dans le même groupe ?

Victorieuse sur ses terres, l’Espagne de Rafael Nadal devra en découdre avec la Russie de Daniil Medvedev, Andrey Rublev et Karen Khachanov mais également avec le « petit poucet » de cette édition 2020, l’Equateur. Mais le « groupe de la mort » est sans aucun doute le Groupe F. La Serbie emmenée par Novak Djokovic y retrouvera l’Allemagne, qui pourrait compter sur Alexander Zverev, et l’Autriche qui pourrait aligner Dominic Thiem. Un groupe corsé dont le premier retrouvera celui du groupe de l’équipe de France dès les quarts de finale. Finaliste surprise en 2019, le Canada a été versé dans le Groupe B avec le Kazakhstan et la Suède avec un tableau qui ne permettrait pas aux Nord-Américains de retrouver les Espagnols avant la finale



TENNIS - COUPE DAVIS / PHASE FINALE

Du 23 au 29 novembre 2020 à Madrid

Tirage au sort de la phase de groupes

Groupe A : Espagne, Russie, Equateur

Groupe B : Canada, Kazakhstan, Suède

Groupe C : France, Grande-Bretagne, République tchèque

Groupe D : Croatie, Australie, Hongrie

Groupe E : Etats-Unis, Italie, Colombie

Groupe F : Serbie, Allemagne, Autriche



Le premier de chaque groupe et les deux meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finale



Tirage au sort de la phase à élimination directe

Quarts de finale

1er Groupe A - Meilleur deuxième

1er Groupe C - 1er Groupe F

1er Groupe E - 1er Groupe D

Meilleur deuxième - 1er Groupe B