Coupe Davis : Pas de suspense pour la première journée

Ils font partie des favoris pour remporter cette Coupe Davis nouvelle génération. Les Russes Andrey Rublev et Karen Khachanov n’ont pas déçu au moment d’affronter une équipe de Croatie privée de Marin Cilic mais aussi de son capitaine Zeljko Krajan. Le premier n’a pas tremblé face au 280eme joueur mondial Borna Gojo pour lancer cette campagne. Rublev s’est facilement imposé en deux manches pour ouvrir la voie à son compatriote qui affrontait un joueur un peu plus coriace. Seulement, Borna Coric n’a pas confirmé après avoir remporté le premier acte au jeu décisif et s’est finalement incliné en trois sets contre Khachanov. Avant même le début du double, la Russie avait donc remporté cette rencontre pour se positionner en vue des phases finales alors que la Croatie est dans une position délicate avant d’affronter l’Espagne. Les deux joueurs ont fini le travail en beauté dans la soirée en remportant le double en deux sets.

DARCIS ET GOFFIN PORTENT LA BELGIQUE

Cette première rencontre ne semblait pas la plus difficile pour les Belges. Opposée à la Colombie avant de se retrouver face à l’Australie, la Belgique s’est imposée grâce aux simples ce lundi pour son entrée en lice. Steve Darcis a d’abord facilement battu le 277eme joueur mondial Santiago Giraldo en deux manches puis David Goffin est venu à bout de Daniel Galan. Si le 11eme au classement ATP a perdu le premier acte, il s’est bien repris dans les deux suivants pour se défaire facilement de son adversaire et offrir la victoire à son pays. La Colombie avait l’occasion de sauver l’honneur en double et elle a pu compter sur Juan Sebastian Cabal et Robert Farah pour venir à bout de la paire belge et marquer un point dans cette rencontre. Un match remporté surement insuffisant pour aller chercher la qualification en phases finales face à l’Australie lors de la prochaine rencontre.

POSPISIL FRAPPE FORT, SHAPOVALOV DANS LA DOULEUR

C’était la rencontre la plus serrée sur le papier. Une équipe d’Italie compétitive face à une formation canadienne dépourvue de Milos Raonic et Félix Auger-Aliassime mais tout de même intéressante. Malgré les absences, ce sont bien les Canadiens qui ont pris le dessus ce lundi grâce notamment à un Vasek Pospisil très inspiré face à Fabio Fognini. Le 150eme joueur mondial a fait sensation en s’offrant le numéro 12 à l’ATP en seulement deux manches pour lancer la rencontre. Dans la foulée, Denis Shapovalov a connu plus de difficultés contre Matteo Berrettini puisqu’il s’est imposé en trois sets après trois jeux décisifs. Une victoire au bout du suspense qui permet au Canada de mettre un pied en phases finales avant d’affronter les États-Unis alors que l’Italie est mal partie. A noter que le double n’a pas été disputé ce lundi.

COUPE DAVIS / PHASE FINALE

Du 18 au 24 novembre à Madrid

Groupe B

Lundi 18 novembre 2019

Groupe D

Lundi 18 novembre 2019

Groupe F

Lundi 18 novembre 2019

2- Espagne : 0 victoire, 0 défaite, 0 match gagné, 0 match perdu3- Croatie : 0 victoire, 1 défaite, 0 match gagné, 2 matchs perdusbat Borna Gojo (CRO) : 6-3, 6-3bat Borna Coric (CRO) : 6-7 (4), 6-4, 6-42- Australie : 0 victoire, 0 défaite, 0 match gagné, 0 match perdu3- Colombie : 0 victoire, 1 défaite, 0 match gagné, 2 matchs perdusbat Santiago Giraldo (COL) : 6-3, 6-2bat Daniel Galan (COL) : 3-6, 6-3, 6-32- États-Unis : 0 victoire, 0 défaite, 0 match gagné, 0 match perdu3- Italie : 0 victoire, 1 défaite, 0 match gagné, 2 matchs perdusbat Fabio Fognini (ITA) : 7-6 (5), 7-5bat Matteo Berrettini (ITA) : 7-6 (5), 6-7 (3), 7-6 (5)Simone Bolelli-Lorenzo Sonego (ITA) - Vasek Pospisil-Denis Shapovalov (CAN) : annulé