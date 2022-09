Coupe Davis : Moretton frustré par la réforme de la compétition

😢 Les Bleus s'inclinent 2-1 contre l'Allemagne dans ce premier match de la phase de groupes.

Il faudra tout donner contre l'Australie demain 💪#DavisCup pic.twitter.com/DFEhztgEoO



— FFT (@FFTennis) September 14, 2022

Moretton : « On a une institution au milieu qui fait le grand écart »

Gilles Moretton avait un message à faire passer. Alors que les Bleus ont démarré la phase de groupes de la Coupe Davis par un revers concédé ce mercredi face à l’Allemagne, ce n’était pas la foule des grands jours dans les travées du Stade de Rothenbaum. S’il affirme vouloir faire « un bilan à la fin de la semaine », le président de la Fédération Française de tennis (FFT) admet dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe que « le schéma de départ a tellement changé depuis le début, on ne s’y retrouve pas ». En effet, pour la troisième édition organisée dans « l’ère Kosmos », la phase finale de la Coupe Davis présente à nouveau un format remodelé, cette fois séparé en deux fenêtre distinctes et avec la phase de groupes organisée dans quatre villes différentes. Mais Gilles Moretton tire la sonnette d’alarme pour 2023 vis-à-vis du calendrier. « L’an prochain, avec les semaines à rallonge pour certains Masters 1000, le tour qualificatif de la Coupe Davis ne sera pas protégé, il y aura des tournois ATP en même temps, affirme-t-il. On navigue à vue, en fait. » Alors que les bruits de couloir laissaient entendre l’organisation d’une partie de cette phase finale à Roland-Garros, Gilles Moretton confirme qu’« on avait été impliqués dans les négociations puisque Gérard Piqué était venu nous voir pour nous faire des propositions dans un deuxième temps ».Affirmant que la France est draguée par Kosmos et la Fédération Internationale de tennis (ITF), qui aimeraient « que la France revienne dans l’organisation » de la Coupe Davis, le patron de la FFT tique néanmoins au niveau financier. « Les montants demandés ne sont d’ailleurs pas toujours les mêmes dans ce que j’entends, confie-t-il. Les règles du jeu ne sont pas claires. Rien n’est clair. On nous proposait aussi la phase finale, en échange d’autre chose. » Gilles Moretton n’y va pas par quatre chemins : « Piqué se moque du tennis ». Alors que la Coupe Davis se morfond et perd de son lustre, les tournois du Grand Chelem pourraient intervenir. « A un moment donné, il faut qu’il y ait quelqu’un qui protège le jeu, le tennis. Ça devrait être le rôle de l’ITF, normalement, mais ils font le grand écart entre le fait de s’occuper du développement de la pratique dans le monde et celui de gérer les aspects du tennis professionnel, a confié Gilles Moretton. Il y a des gens pour ça. Les Grands Chelems se sont structurés, il y a des investisseurs qui sont prêts à venir, et on a une institution au milieu qui fait le grand écart… » L’avenir de la Coupe Davis était déjà flou, il pourrait bien être au cœur d’une bataille à l’avenir.