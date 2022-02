Grosjean : "Gaël est très motivé"

Gaël Monfils retrouve les Bleus. Volontairement absent de la phase finale de la dernière édition après s'être mis d'accord avec Sébastien Grosjean sur ce plan,Le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis a dévoilé vendredi la composition de sa sélection pour affronter l'Equateur les 4 et 5 mars prochains au Palais des Sports de Pau etEn ce qui concerne le simple,Pour ce qui est du double, pas de surprise là non plus, avec une nouvelle fois l'emblématique tandem composé de Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut pour défendre nos couleurs. Grosjean, qui annoncera plus tard le cinquième joueur qui viendra se greffer au quatuor déjà connu, a donc choisi de, sachant que les quatre hommes retenus possèdent également l'avantage de faire partie des plus expérimentés.Il s'en est expliqué lors d'une visio-conférence, où il a détaillé ses choix un par un. "J’étais en Australie où j’ai pu voir les joueurs évoluer et j’ai senti Gaël très en forme, affuté et avec beaucoup d’envie de jouer en Coupe Davis. Il est très motivé donc c’est une sélection logique. Adrian a aussi fait un beau parcours en Australie avec un magnifique huitième de finale et il était avec nous en Autriche où il s’était très bien intégré. Pour l’équipe de double avec Pierre-Hughes et Nicolas c’est une valeur sûre, ils ont toujours répondu présent." Le capitaine des Bleus a également évoqué le plaisir de"C’est un plus de pouvoir rejouer une rencontre de Coupe Davis en France, à Pau où on a beaucoup de souvenirs (les Bleus y ont déjà disputé cinq rencontres dans l'histoire de la compétition). Il y aura du public et c’est une bonne chose on est vraiment impatients de partager cette rencontre avec nos supporters." Ces derniers pourront acheter leur billet pour l'événement à partir du 8 février prochain (le grand public devra attendre deux jours de plus).