Coupe Davis : Monfils forfait pour France - Equateur

Vainqueur du tournoi d'Adelaïde et quart de finaliste de l'Open d'Australie, Gaël Monfils avait signé un excellent début de saison ! Mais son mois de février n'a pas été aussi brillant que son mois de janvier. Le joueur de 35 ans a reçu à son retour d'Australie sa troisième dose de vaccin contre le coronavirus, et cela a probablement provoqué un "pépin de santé". Ecrasé par Mikael Ymer pour son entrée en lice à Montpellier, puis forfait successivement à Rotterdam, à Doha et à Dubaï, l'actuel 25eme joueur mondial a annoncé ce mardi son forfait pour le barrage de Coupe Davis entre la France et l'Equateur, qui se déroulera les 4 et 5 mars à Pau.

« Bonjour à tous, je tenais à vous donner quelques nouvelles suite à mes récents retraits en tournois. J’ai subi un petit pépin de santé (probablement suite à ma troisième dose de vaccin). Sur les conseils de mon médecin, j’ai décidé de prendre du temps pour me reposer. Je ne pourrai donc malheureusement pas jouer la Coupe Davis la semaine prochaine. J’espère pouvoir revenir aux Etats-Unis », a tweeté l'actuel meilleur joueur français. Monfils, qui n'avait plus joué en Coupe Davis depuis la phase finale 2019, avait été retenu pour ce barrage où les Français partiront largement favoris (le meilleur Equatorien, Emilio Gomez, est 146eme mondial) aux côtés d'Adrian Mannarino, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Le capitaine Sébastien Grosjean va donc devoir lui trouver un remplaçant.

Au classement ATP, Ugo Humbert (41eme) est le meilleur Français derrière Monfils, mais il souffre d'une blessure aux adducteurs. Benoit Paire (49eme) reste quant à lui sur une tournée sud-américaine sur terre battue catastrophique et va affronter Daniil Medvedev au premier tour à Acapulco. La sélection devrait donc se jouer entre Arthur Rinderknech (53eme), qui a déjà joué la Coupe Davis et l'ATP Cup et vient de battre Shapovalov en revenant d'une blessure au poignet, ou Benjamin Bonzi (64eme), qui vient de gagner le Challenger de Cherbourg, de jouer sa première demi-finale sur le circuit ATP, à Marseille, mais qui vient de se retirer du Challenger de Pau en raison d'une blessure au dos. Quant à Monfils, on devrait donc le retrouver en mars pour les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami. S'il va perdre encore quelques places au classement lundi prochain suite à la perte des points de sa demi-finale à Dubaï en 2020, il n'aura ensuite plus le moindre point à défendre en mars et avril.