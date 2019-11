Coupe Davis : Medvedev déclare forfait

Fatigué, le n°4 mondial Daniil Medvedev ne disputera la phase finale de la Coupe Davis la semaine prochaine. Après sa folle série de six finales consécutives entre Washington et Shanghai, le Russe marque le pas en cette toute fin de saison et vient de concéder quatre défaites de suite, à son entrée en lice à Bercy, puis en phase de poules du Masters.

A Madrid, la Russie doit affronter la Croatie lundi et l'Espagne mardi, pour ce qui promettait une revanche de la finale de l'US Open entre Rafael Nadal et Medvedev.