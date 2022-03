Coupe Davis : Mannarino double la mise

Sealed with authority 🇫🇷@AdrianMannarino prevails 6-4 4-6 6-1 over Ecuador's Roberto Quiroz to give France a comfortable 2-0 lead#DavisCup #byRakuten pic.twitter.com/1lnSBVVLgL

Balle de match pour le double Herbert/Mahut

COUPE DAVIS 2022 / PHASE QUALIFICATIVE

Du 4 au 5 mars

France - Equateur

Rinderknech (FRA)

Mannarino (FRA)

Herbert/Mahut (FRA)

Mannarino (FRA)

Rinderknech (FRA)

Dès le tirage au sort, la confiance était de mise lorsque la France a hérité de l'Equateur en phase qualificative de la Coupe Davis. Un sentiment accentué après la victoire d'Arthur Rinderknech ce vendredi contre Emilio Gomez.. Cependant, tout n'a pas été si simple pour le Francilien au Palais des Sports de Pau.Adrien Mannarino avait mal débuté en perdant son service d'entrée de jeu (0-1).. Manquant l'opportunité de rafler le service du Tricolore en dépit de trois balles de break, Roberto Quiroz n'a pas flanché lors de sa quatrième occasion. La plus belle à 4-4 pour basculer en tête. Servant pour le gain du set, il a sauvé héroïquement trois balles de débreak avant d'égaliser, plein de sang-froid, à 1-1 (4-6).Cette débauche d'énergie a-t-elle vidé le Sud-Américain ? La question se pose au vu du scénario de la 3eme manche, expédiée sur le score sans appel de 6-1 en 25 minutes. Après 2h passé sur le court,, offrant à la France un avantage de 2-0. Ce samedi à partir de 14h le double tricolore composé de Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut pourra clore les débats en l'emportant face au duo Escobar/Hidalgo. Cela qualifierait les Bleus pour la phase finale de la Coupe Davis et éviterait par la même occasion aux joueurs de simple de revenir disputer un match supplémentaire.(à Pau, sur dur intérieur)bat Gomez (EQU) : 6-2, 7-5bat Quiroz (EQU) : 6-4, 4-6, 6-1- Escobar/Hidalgo (EQU)- Gomez (EQU)- Quiroz (EQU)