Coupe Davis : Les Bleus prennent leurs marques à Innsbruck

Les Bleus prennent leurs marques dans la Olympia Halle d'Innsbruck 🇦🇹 ! Direction le premier match face à la République Tchèque dans 3️⃣ jours ! Allez les Bleus !



🔵 La 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐛𝐥𝐞𝐮𝐞 N°2 #DavisCupFinals pic.twitter.com/JixqS254P9

"S’adapter au mieux aux conditions sur place"

Annulée l’année dernière pour cause de pandémie de coronavirus, la phase finale de la Coupe Davis se déroule à partir de jeudi dans trois villes différentes, et c’est à Innsbruck, en Autriche, que l’équipe de France disputera sa phase de poules, avec un match contre la République tchèque jeudi à partir de 16h00 et un contre la Grande-Bretagne samedi à partir de 10h00. Arthur Rinderknech (55eme), Hugo Gaston (61eme), Richard Gasquet (86eme) et Adrian Mannarino (97eme) sont arrivés dimanche, et devaient être rejoints lundi dans la soirée par la paire Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, victorieuse du Masters ATP de double dimanche à Turin.En attendant, les entraînements se passent bien, si l’on en croit le nouvel entraîneur de l’équipe de France Paul-Henri Mathieu, qui compte douze matchs de Coupe Davis (4 victoires, 8 défaites) à son palmarès, dont ce fameux cinquième match de la finale de 2002 contre la Russie, et qui s'est exprimé sur le site de la Fédération française de tennis. « On s’est surtout concentrés sur la prise de repères pour essayer de s’adapter au mieux aux conditions sur place.Ça permet également de passer du temps tous ensemble en se mettant dans l’ambiance de la compétition avec la tension qui monte petit à petit. Il faut vraiment se concentrer sur la première rencontre car on veut toutes les gagner. On sait que les rencontres peuvent aller très vite avec des matchs en deux sets gagnants qui peuvent un peu niveler les écarts entre les équipes. » Rappelons que les matchs se dérouleront à huis clos à Innsbruck, l'Autriche s'étant reconfinée depuis quelques jours. De quoi faire regretter encore un peu plus l'ancienne formule de la Coupe Davis...