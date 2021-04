Coupe Davis : Les Bleus joueront à Innsbruck

La nouvelle Coupe Davis va vivre sa deuxième édition du 25 novembre au 5 décembre prochain, et une évolution majeure est à noter. La phase finale ne se déroulera plus seulement à Madrid, mais dans deux autres villes qui ont été dévoilées ce lundi. Pour 2021, il s’agira de Turin et Innsbruck (Autriche). Dans le détail, la Madrid Arena accueillera les matchs du groupe A (Espagne, Russie, Equateur), les matchs du groupe B (Canada, Kazakhstan, Suède), les deux quarts de finale concernant les groupes A et B, les deux demi-finales et la finale. L’Olympia-Halle d’Innsbruck sera le théâtre des rencontres du groupe C (France, Grande-Bretagne, République tchèque), du groupe F (Serbie, Allemagne, Autriche) et des deux quarts de finale concernant les groupes C et F. Enfin, la Pala Alpitour Arena de Turin, qui accueillera déjà le Masters ATP de 2021 à 2025, recevra les matchs du groupe D (Croatie, Australie, Hongrie), du groupe E (Etats-Unis, Italie, Colombie) et les deux quarts de finale concernant les groupes D et E. Toutes les rencontres se dérouleront sur surface dure. Le programme détaillé des matchs sera connu plus tard, tout comme les modalités concernant l’accueil du public, qui restent incertaines pour le moment en raison de la crise sanitaire.

Costa : "Les deux villes ont soumis des offres impressionnantes"

« Nous sommes très heureux de présenter la phase finale de la Coupe Davis à Innsbruck et à Turin. Les deux villes ont soumis des offres impressionnantes qui non seulement promettent une expérience de classe mondiale aux joueurs et aux fans, mais incluent également des mesures strictes pour assurer la santé et la sécurité de tous les participants. Il était important de trouver deux villes européennes bien reliées à Madrid, avec des conditions de jeu similaires, pour offrir une transition en douceur aux joueurs venant d'autres sites. Avec la confirmation des trois sites, nous travaillons déjà dur pour offrir le meilleur événement possible en 2021. Nous travaillons également en étroite liaison avec la Région de Madrid et la mairie car grâce à leur soutien, Madrid reste le lieu principal pour cette année », a fait savoir Albert Costa, le patron des phases finales de la Coupe Davis.