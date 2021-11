COUPE DAVIS 2021 / PHASE FINALE

Du 25 novembre au 5 décembre à Madrid (Espagne), Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie)



Phase de groupes

Groupe A (à Madrid)

Espagne

Russie

Equateur



Vendredi 26 novembre

16h00 : Espagne - Equateur



Samedi 27 novembre

16h00 : Russie - Equateur



Dimanche 28 novembre

16h00 : Espagne - Russie



Groupe B (à Madrid)

Canada

Kazakhstan

Suède



Jeudi 25 novembre

16h00 : Canada - Suède



Samedi 27 novembre

10h00 : Kazakhstan - Suède



Dimanche 28 novembre

10h00 : Canada - Kazakhstan



Groupe C (à Innsbruck)

France

Grande-Bretagne

République tchèque



Jeudi 25 novembre

16h00 : France - République tchèque



Samedi 27 novembre

10h00 : France - Grande-Bretagne



Dimanche 28 novembre

10h00 : Grande-Bretagne - République tchèque



Groupe D (à Turin)

Croatie

Australie

Hongrie



Jeudi 25 novembre

16h00 : Croatie - Australie



Samedi 27 novembre

10h00 : Australie - Hongrie



Dimanche 28 novembre

10h00 : Croatie - Hongrie



Groupe E

Etats-Unis

Italie

Colombie



Vendredi 26 novembre

16h00 : Etats-Unis - Italie



Samedi 27 novembre

16h00 : Italie - Colombie



Dimanche 28 novembre

16h00 : Etats-Unis - Colombie



Groupe F (à Innsbruck)

Serbie

Allemagne

Autriche



Vendredi 26 novembre

16h00 : Serbie - Autriche



Samedi 27 novembre

16h00 : Serbie - Allemagne



Dimanche 28 novembre

16h00 : Allemagne - Autriche



>>> Chaque rencontre se déroule sous la forme de deux simples et un double en deux sets gagnants. Les vainqueurs de groupes et les deux meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finale.



QUARTS DE FINALE

Lundi 29 novembre (à Turin)

16h00 : Vainqueur groupe D - Vainqueur groupe E



Mardi 30 novembre (à Innsbruck)

16h00 : Vainqueur groupe C - Vainqueur groupe F



Mercredi 1er décembre (à Madrid)

16h00 : Vainqueur groupe B - Meilleur deuxième 1 ou 2



Jeudi 2 décembre (à Madrid)

16h00 : Vainqueur groupe A - Meilleur deuxième 1 ou 2



DEMI-FINALES

Vendredi 3 décembre (à Madrid)

16h00 : Vainqueur groupe D ou Vainqueur groupe E - Vainqueur groupe B ou Meilleur deuxième 1 ou 2



Samedi 4 décembre (à Madrid)

13h00 : Vainqueur groupe C ou Vainqueur groupe F - Vainqueur groupe A ou Meilleur deuxième 1 ou 2



FINALE

Dimanche 5 décembre (à Madrid) à 16h00