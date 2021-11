Coupe Davis : L'édition 2022 organisée aux Emirats Arabes Unis ?

Exclusive: Davis Cup set for Abu Dhabi move in five-year deal | @simonrbriggs https://t.co/UCVeoZTXYg

— Telegraph Sport (@TelegraphSport) November 24, 2021

Un choix plus financier que sportif

La Coupe Davis pourrait vivre un nouveau changement dès 2022. Remodelée sous l’impulsion du groupe Kosmos, dirigée par Gerard Piqué, la phase finale de la compétition a été condensée et organisée sur un lieu unique en 2019, à Madrid. Après une première édition critiquée sur de nombreux fronts et disputée devant un public souvent clairsemé pour ne pas dire aux abonnés absents puis une annulation en 2020, l’ITF et son partenaire ont revu leur copie mais ce changement pourrait être temporaire. En effet, alors que Madrid, Innsbruck et Turin vont se partager les rencontres pendant dix jours, l’édition 2022 pourrait quitter le sol européen pour s’installer… aux Emirats Arabes Unis. Selon les informations du quotidien britannique The Telegraph, un accord a d’ores-et-déjà été trouvé entre Abu Dhabi et les organisateurs de la Coupe Davis et permettrait à la « Coupe du Monde de tennis » de s’installer au Moyen-Orient pour cinq ans.Un accord qui intervient alors que le nom de l’Arabie Saoudite a été un temps chuchoté mais n’avait pas accueilli un soutien massif. Le choix d’Abu Dhabi, avec les craintes que cela pourrait engendrer quant à la présence du public, ne semble pas plus faire l’unanimité. « Ce sont les échos que j’ai pu entendre. Si cela s’avère vrai, je pense qu’il serait intéressant de pouvoir en discuter avant que la moindre décision soit prise, a confié le capitaine britannique Leon Smith à ce sujet. Si vous en parlez avec tous les joueurs ou capitaines qui ont pu goûter à l’expérience de la Coupe Davis, l’environnement compte énormément. Que ce soit à domicile ou à l’extérieur, il y a toujours une foule immense. Ça doit être ce qu’il y a de mieux pour les joueurs et le programme de la saison. » Le choix d’Abu Dhabi pourrait être également financier après les pertes liées à une première édition chaotique à Madrid et l’annulation de l’édition 2020. Un changement de lieu qui va sans doute faire autant grincer des dents que le nouveau format de la compétition.