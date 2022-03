COUPE DAVIS 2022 / PHASE QUALIFICATIVE

Du 4 au 5 mars



France - Equateur

(à Pau, sur dur intérieur)

Vendredi 4 mars

A partir de 15h00 : Rinderknech (FRA) - Gomez (EQU)

Suivi de Mannarino (FRA) - Quiroz (EQU)

Samedi 5 mars

A partir de 14h00 : Herbert/Mahut (FRA) - Escobar/Hidalgo (EQU)

Mannarino (FRA) - Gomez (EQU)

Rinderknech (FRA) - Quiroz (EQU)



Espagne - Roumanie : 1-0

(à Marbella, sur terre battue)

Vendredi 4 mars

Bautista Agut (ESP) bat Boitan (ROU) : 6-3, 6-1

Suivi de Alcaraz (ESP) - Copil (ROU)

Samedi 5 mars

A partir de 11h00 : DavidovichFokina/Martinez (ESP) - Frunza/Tecau (ROU)

Bautista Agut (ESP) - Copil (ROU)

Alcaraz (ESP) - Boitan (ROU)



Finlande - Belgique

(à Espoo, sur dur intérieur)

Vendredi 4 mars

A partir de 17h00 : Virtanen (FIN) - Goffin (BEL)

Suivi de Ruusuvuori (FIN) - Bergs (BEL)

Samedi 5 mars

A partir de 13h00 : Heliovaara/Ruusuvuori (FIN) - Gille/Vliegen (BEL)

Ruusuvuori (FIN) - Goffin (BEL)

Virtanen (FIN) - Bergs (BEL)



Etats-Unis - Colombie

(à Reno, sur dur intérieur)

Samedi 5 mars

A partir de 1h00 : Korda (USA) - Mejia (COL)

Suivi de Fritz (USA) - Gonzalez (COL)

Samedi 5 mars

A partir de 22h00 : Ram/Sock (USA) - Cabal/Farah (COL)

Fritz (USA) - Mejia (COL)

Korda (USA) - Gonzalez (COL)



Pays-Bas - Canada

(à La Haye, sur terre battue intérieure)

Vendredi 4 mars

A partir de 14h00 : Van de Zandschulp (PBS) - Galarneau (CAN)

Suivi de Griekspoor (PBS) - Diez (CAN)

Samedi 5 mars

A partir de 13h00 : Koolhof/Middelkoop (PBS) - Polansky/Schnur (CAN)

Van De Zandschulp (PBS) - Diez (CAN)

Griekspoor (PBS) - Galarneau (CAN)



Brésil - Allemagne

(à Rio de Janeiro, sur terre battue)

Vendredi 4 mars

A partir de 20h00 : Seyboth Wild (BRE) - Zverev (GER)

Suivi de Monteiro (BRE) - Struff (GER)

Samedi 5 mars

A partir de 18h00 : Meligeni Alves/Soares (BRE) - Krawietz/Puetz (GER)

Monteiro (BRE) - Zverev (GER)

Seyboth Wild (BRE) - Struff (GER)



Slovaquie - Italie

(à Bratislava, sur dur intérieur)

Vendredi 4 mars

A partir de 17h00 : Gombos (SLQ) - Sinner (ITA)

Suivi de Molcan (SLQ) - Sonego (ITA)

Samedi 5 mars

A partir de 15h00 : Polasek/Zelenay (SLQ) - Bolelli/Travaglia (ITA)

Molcan (SLQ) - Sinner (ITA)

Gombos (SLQ) - Sonego (ITA)



Australie - Hongrie : 1-1

(à Homebush, sur dur extérieur)

Vendredi 4 mars

De Minaur (AUS) bat Piroz (HUN) : 7-5, 6-2

Fucsovics (HUN) bat Kokkinakis (AUS) : 7-6 (4), 1-6, 6-3

Samedi 5 mars

A partir de 6h00 : Peers/Saville (AUS) - Fucsovics/Marozsan (HUN)

DeMinaur (AUS) - Fucsovics (HUN)

Kokkinakis (AUS) - Piroz (HUN)



Norvège - Kazakhstan

(à Oslo, sur dur intérieur)

Vendredi 4 mars

A partir de 18h00 : Ruud (NOR) - Kukushkin (KAZ)

Suivi de Durasovic (NOR) - Bublik (KAZ)

Samedi 5 mars

A partir de 14h00 : Durasovic/Ruud (NOR) - Golubev/Nedovyesov (KAZ)

Ruud (NOR) - Bublik (KAZ)

Durasovic (NOR) - Kukushkin (KAZ)



Suède - Japon

(à Helsingborg, sur dur intérieur)

Vendredi 4 mars

A partir de 17h00 : M.Ymer (SUE) - Watanuki (JAP)

Suivi de E.Ymer (SUE) - Daniel (JAP)

Samedi 5 mars

A partir de 13h00 : Goransson/Madaras (SUE) - McLachlan/Uchiyama (JAP)

M.Ymer (SUE) - Daniel (JAP)

E.Ymer (SUE) - Uchiyama (JAP)



Argentine - République tchèque

(à Buenos Aires, sur terre battue)

Vendredi 4 mars

A partir de 16h00 : Baez (ARG) - Lehecka (RTC)

Suivi de Schwartzman (ARG) - Machac (RTC)

Samedi 5 mars

A partir de 15h00 : Gonzalez/Zeballos (ARG) - Kolar/Kopriva (RTC)

Schwartzman (ARG) - Lehecka (RTC)

Baez (ARG) - Machac (RTC)



Corée du Sud - Autriche : 1-1

(à Séoul, sur dur intérieur)

Vendredi 4 mars

Novak (AUT) bat Nam (CdS) : 6-1, 6-4

Kwon (CdS) bat Rodionov (AUT) : 7-5, 6-4

Samedi 5 mars

A partir de 3h00 : Nam/Song (CdS) - Erler/Miedler (AUT)

Kwon (CdS) - Novak (AUT)

Nam (CdS) - Rodionov (AUT)



>>> Le vainqueur de chaque rencontre se qualifie pour la phase finale prévue du 14 septembre au 27 novembre. Le perdant devra jouer son maintien dans le groupe mondial I à l'occasion de barrages.