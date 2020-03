Coupe Davis : Le programme des qualifications

COUPE DAVIS 2020 / QUALIFICATIONS

Vendredi 6 et samedi 7 mars (programme en heure française)

JAPON - EQUATEUR (à Miki, dur indoor)

Vendredi 6 mars (à partir de 4h00)

Samedi 7 mars (à partir de 4h30)

AUSTRALIE - BRESIL (à Adelaïde, dur extérieur)

Vendredi 6 mars (à partir de 3h30)

Samedi 7 mars (à partir de 4h00)

KAZAKHSTAN - PAYS-BAS (à Nur-Sultan, dur indoor)

Vendredi 6 mars (à partir de 9h00)

Samedi 7 mars (à partir de 8h30)

CROATIE – INDE (à Zagreb, dur indoor)

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars

SLOVAQUIE – REPUBLIQUE TCHEQUE (à Bratislava, terre battue indoor)

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars

HONGRIE – BELGIQUE (à Debrecen, terre battue indoor)

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars

ITALIE – COREE DU SUD (à Cagliari, terre battue extérieur)

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars

AUTRICHE – URUGUAY (à Graz, dur indoor)

Vendredi 6 mars (à partir de 15h00)

Samedi 7 mars (à partir de 14h30)

COLOMBIE – ARGENTINE (à Bogota, terre battue indoor)

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars

ALLEMAGNE – BIELORUSSIE (à Düsseldorf, dur indoor)

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars

ETATS-UNIS – OUZBEKISTAN (à Honolulu, dur indoor)

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars

SUEDE – CHILI (à Stockholm, dur indoor)

Vendredi 6 mars

Samedi 7 mars

Go Soeda (JAP) - Emilio Gomez (EQU)Yasutaka Uchiyama (JAP) - Roberto Quiroz (EQU)Ben McLachlan/Yasutaka Uchiyama (JAP) - Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo (EQU)Yasutaka Uchiyama (JAP) - Emilio Gomez (EQU)Go Soeda (JAP) - Roberto Quiroz (EQU)Jordan Thompson (AUS) - Thiago Monteiro (BRE)John Millman (AUS) - Thiago Seyboth Wild (BRE)James Duckworth/John Peers (AUS) - Felipe Meligeni Rodrigues Alves/Marcelo Demoliner (BRE)John Millman (AUS) - Thiago Monteiro (BRE)Jordan Thompson (AUS) - Thiago Seyboth Wild (BRE)Mikhail Kukushkin (KAZ) - Robin Haase (PBS)Alexander Bublik (KAZ) - Tallon Griekspoor (PBS)Andrey Golubev/Alexander Nedovyesov (KAZ) - Wesley Koolhof/Jean-Julian Rojer (PBS)Alexander Bublik (KAZ) - Robin Haase (PBS)Mikhail Kukushkin (KAZ) - Tallon Griekspoor (PBS)Dennis Novak (AUT) - Martin Cuevas (URU)Jurij Rodionov (AUT) - Pablo Cuevas (URU)Oliver Marach/Jurgen Melzer (AUT) - Ariel Behar/Pablo Cuevas (URU)Dennis Novak (AUT) - Pablo Cuevas (URU)Jurij Rodionov (AUT) - Martin Cuevas (URU)cinq matchs au programme (4 simples et 1 double) en deux sets gagnants, les douze pays vainqueurs sont qualifiés pour la phase finale à Madrid du 23 au 29 novembre, et rejoignent l'Espagne, le Canada, la Grande-Bretagne et la Russie, demi-finalistes en 2019 ainsi que la France et la Serbie, invités par l’ITF.