Coupe Davis : Le programme complet de la phase de poules

COUPE DAVIS 2022 / PHASE DE POULES

Du 13 au 18 septembre

Groupe A (à Bologne)

Mardi 13 septembre

Mercredi 14 septembre

Jeudi 15 septembre

Vendredi 16 septembre

Samedi 17 septembre

Dimanche 18 septembre

Groupe B (à Valence)

Mardi 13 septembre

Mercredi 14 septembre

Jeudi 15 septembre

Vendredi 16 septembre

Samedi 17 septembre

Dimanche 18 septembre

Groupe C (à Hambourg)



France

Mardi 13 septembre

Mercredi 14 septembre

France

Jeudi 15 septembre

France

Vendredi 16 septembre

Samedi 17 septembre

France

Dimanche 18 septembre

Groupe D (à Glasgow)

Mardi 13 septembre

Mercredi 14 septembre

Jeudi 15 septembre

Vendredi 16 septembre

Samedi 17 septembre

Dimanche 18 septembre

ArgentineSuèdeCroatieItalieArgentine - SuèdeCroatie - ItalieCroatie - SuèdeItalie - ArgentineCroatie - ArgentineItalie - SuèdeCanadaCorée du SudEspagneSerbieCanada - Corée du SudEspagne - SerbieSerbie - Corée du SudEspagne - CanadaCanada - SerbieEspagne - Corée du SudBelgiqueAustralieAllemagneBelgique - Australie- Allemagne- AustralieAllemagne - Belgique- BelgiqueAllemagne - AustralieKazakhstanPays-BasEtats-UnisGrande-BretagneKazakhstan - Pays-BasEtats-Unis - Grande-BretagneEtats-Unis - Grande-BretagnePays-Bas - CanadaEtats-Unis - Pays-BasGrande-Bretagne - Kazakhstan>>> Chaque rencontre est composée de deux simples et un double, en deux sets gagnants. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale (le groupe A croise avec le groupe B, le groupe C croise avec le groupe D), qui se tiendront les 22, 23 et 24 novembre à Malaga (demies les 25 et 26, finale le 27). La Russie, tenante du titre, a été exclue suite à l'invasion de l'Ukraine.