Coupe Davis : L'Allemagne, quatorze ans plus tard

What. A. Finish!



Germany clinches its spot in the semifinals, defeating Great Britain in dramatic 7-6(10), 7-6(5) fashion.Après la victoire de la Croatie 2-1 sur l'Italie lundi à Turin, le deuxième quart de finale de la Coupe Davis 2021 a été tout aussi riche en suspense, même s'il y avait bien moins d'ambiance dans le huis clos d'Innsbruck. La Grande-Bretagne, victorieuse du groupe C devant la France, était opposée à l'Allemagne, victorieuse du groupe F devant la Serbie, et les Allemands ont pris leur revanche sur les Britanniques, qui les avaient éliminés en quarts en 2019, en s'imposant à l'issue du double décisif ! Alors que Dominik Koepfer avait disputé deux simples lors de la phase de poules, le capitaine allemand avait choisi d'aligner Peter Gojowczyk pour le match des n°2 contre Dan Evans. Une bien mauvaise idée, car le 86eme joueur mondial, qui restait sur cinq défaites de suite depuis son quart de finale à Metz, n'a pas existé. Il s'est incliné 6-2, 6-1 en seulement 56 minutes, face à un Evans qui n'a pas eu à forcer son talent, et a bien profité des 7 doubles-fautes et 23 fautes directes de son adversaire (contre seulement 3 pour lui !). Le Britannique, qui n'a pas eu la moindre balle de break à défendre, a breaké à 0-0 et 2-0 dans le premier set et à 0-0, 3-1, et 5-1 dans le deuxième pour mettre le Royaume sur de bons rails.



Norrie s'écroule

Krawietz et Puetz n'ont rien lâché

COUPE DAVIS 2021 / PHASE FINALE

Du 25 novembre au 5 décembre à Madrid (Espagne), Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie)

QUARTS DE FINALE



Mardi 30 novembre (à Innsbruck)