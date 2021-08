Coupe Davis : L'Allemagne devra encore composer sans A.Zverev

Sacré champion olympique à Tokyo, Alexander Zverev ne compte pas jouer les prolongations lors de cette saison 2021. Cinquième joueur mondial et numéro 1 allemand, le natif de Hambourg a annoncé qu’il ne prendra pas part à la phase finale de la Coupe Davis, qui aura lieu du 25 novembre au 5 décembre prochains à Madrid, Innsbruck et Turin. Une décision que l’Allemand justifie par la volonté de faire une pause plus longue à l’issue de la saison. « Je suis humain et il me faut des vacances, a déclaré Alexander Zverev dans des propos recueillis par la presse allemande. Nous jouons de janvier à octobre et je ne jouerai pas en novembre. » Une annonce qui intervient alors que l’Allemand n’a jamais caché son rejet du format de la compétition mis en place depuis l’investissement du groupe Kosmos mené par Gerard Piqué.

A.Zverev prêt à revenir en Coupe Davis si…

En effet, Alexander Zverev n’avait pas pris part à la première édition de cette nouvelle formule, en 2019 à Madrid. Il avait alors laissé Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber, Dominick Koepfer, Andreas Mies et Kevin Krawietz représenter l’Allemagne, avec une élimination en quarts de finale face à la Grande-Bretagne. Toutefois, Alexander Zverev a ouvert la porte à un retour en équipe d’Allemagne pour prendre part à cette compétition… s’il y a un retour au format traditionnel. « Dès qu'il sera de retour, avec l'avantage de recevoir et les matchs le week-end, comptez sur moi », a confié le champion olympique. Une annonce qui ne devrait pas être très bien reçue du côté des organisateurs de la Coupe Davis, qui ont dû renoncer à l’édition 2020 en raison de la crise sanitaire et qui ont dû revoir l’organisation du tournoi pour éviter les écueils vus en 2019.