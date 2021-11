Coupe Davis : La Suède et la Croatie s'imposent, Alcaraz forfait

La Suède peut remercier les frères Ymer



Finaliste en 2019, le Canada est privé cette année de ses deux stars Felix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, et les joueurs à la feuille d’érable n’ont rien pu faire face à la Suède à Madrid, pour leur première rencontre de la phase finale 2021. Pour les deux simples, la Suède pouvait compter sur les deux frères Elias (25 ans) et Mikael Ymer (23 ans). Et l’aîné, 171eme mondial, a parfaitement lancé son pays en disposant du Canadien Steven Diez, 264eme : 6-4, 6-2 en 1h27. Mené 4-1 dans le premier set, Ymer a renversé la situation en remportant cinq jeux de suite ! La deuxième manche a été moins riche en suspense, avec des breaks réussis à 0-0 et 3-1, et le Suédois s’offre sa neuvième victoire en Coupe Davis, lui qui avait fait ses débuts dans la compétition à 17 ans. Dans la foulée, son frère Mikael (93eme) a apporté un deuxième point à son pays, et donc la victoire dans cette rencontre (la douzième de sa carrière), en dominant Vasek Pospisil (133eme) sur le score de 6-4, 6-4 en 1h30. Malgré les 11 aces du Canadien, le Suédois est parvenu à le breaker deux fois en deux occasions : à 1-1 dans le premier set et à 3-3 dans le deuxième, tout en sauvant la seule balle de break que s’est procuré Pospisil, qui était une balle de 4-2 dans la deuxième manche. La Suède prend donc la tête du groupe B, avant de défier le Kazakhstan samedi.

La Croatie s'offre l'Australie



A Turin, dans une rencontre qui s’annonçait plutôt serrée entre la Croatie et l’Australie, les Croates ont finalement décroché leur qualification à l’issue des deux simples. Ils ont créé l’une des sensations de cette première journée, avec la victoire de Borna Gojo (276eme) sur Alexei Popyrin (61eme) : 7-6, 7-5 en 1h51. Le joueur de 23 ans, auteur de 8 aces, a sauvé les cinq balles de break que s’est procuré l’Australien (dont trois à 1-1 dans le premier set), et a remporté le première manche 7-5 au tie-break, puis la deuxième en convertissant sa seule balle de break du match, à 5-5. Quelle efficacité ! Marin Cilic (30eme), l’un des rares vainqueurs de Grand Chelem présent sur cette Coupe Davis 2021 (avec Djokovic et Medvedev), avait ensuite la mission d’apporter un deuxième point à son pays, et il y est parvenu en battant Alex De Minaur (34eme) dans un match de 2h09 : 6-1, 5-7, 6-4. Les deux joueurs n’étaient pas forcément dans un grand jour au service (9 aces, 6 doubles-fautes et 3 breaks concédés par Cilic ; 4 aces, 7 doubles-fautes et 5 breaks concédés par De Minaur) et ont alterné le bon et le moins bon. Le Croate a déroulé dans le premier set puis a mené 3-1 dans le deuxième, mais l’Australien a réussi à revenir à 3-3 et breaker dans le dernier jeu. Dans le troisième set, c’est De Minaur qui a mené 2-0 avant de s’écrouler. Cilic a enchaîné quatre jeux (4-2) et a finalement apporté la victoire à son pays. La Croatie affrontera la Hongrie dimanche pour tenter de finir en tête du groupe.

Alcaraz positif et forfait

COUPE DAVIS 2021 / PHASE FINALE

Du 25 novembre au 5 décembre à Madrid (Espagne), Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie)

Phase de groupes

Groupe B (à Madrid)

Jeudi 25 novembre

Groupe D (à Turin)

Jeudi 25 novembre

Samedi 27 novembre

Dimanche 28 novembre

Coup dur pour l'équipe d'Espagne ! A la veille de ses débuts dans la compétition, contre l'Equateur à Madrid, la Roja, tenante du titre, a perdu son prodige Carlos Alcaraz, testé positif au coronavirus et forfait pour toute la durée de la compétition., mais le covid est venu tout gâcher. Il va rester à l'isolement le temps qu'il faudra, et tous les membres de l'équipe d'Espagne ont subi un test PCR ce jeudi après-midi. Ils attendent désormais les résultats. Le nom de l'éventuel remplaçant d'Alcaraz n'a pas encore été communiqué.2- Canada : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 4 sets perdusKazakhstanbat Diez (CAN) : 6-4, 6-2bat Pospisil (CAN) : 6-4, 6-4Schnur/Pospisil (CAN) - Goransson/Lindstedt (SUE)2- Australie : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 4 sets perdusHongriebat Popyrin (AUS) : 7-6 (5), 7-5bat De Minaur (AUS) : 6-1, 5-7, 6-4Mektic/Pavic (CRO) - Bolt/Peers (AUS)Australie - HongrieCroatie - Hongrie