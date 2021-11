Coupe Davis : La Serbie, l'Italie et l'Espagne débutent bien

Djokovic trop fort pour Novak, la Serbie s'impose

A domicile, l'Autriche rêvait d'un exploit contre la Serbie, qui fait partie des favoris de cette Coupe Davis, mais il n'a pas eu lieu. Dans le huis clos d'Innsbruck, et privés de leur meilleur joueur Dominic Thiem, blessé, les Autrichiens se sont inclinés face aux Serbes. Premier à entrer sur le court, le n°287 mondial Gerald Melzer a bien résisté, mais il s'est finalement incliné face au n°33, Dusan Lajovic : 7-6, 3-6, 7-5 après un match de 2h44. Dans un premier set sans break, le Serbe a fini par faire la différence dans le jeu décisif, remporté 7-5. Mais Melzer a bien réagi en breakant à 3-2 pour égaliser à une manche partout. Dans le troisième set, Lajovic pensait peut-être avoir fait le plus dur en menant 4-1, mais l'Autrichien est revenu à 4-4, avant de céder sa mise en jeu au pire moment, à 5-6, craquant sur la quatrième balle de match du Serbe. C'est ensuite Novak Djokovic qui a fait son apparition pour affronter pour la première fois de sa carrière... Dennis Novak. Et ce fut une formalité pour le n°1 mondial, qui a fait de cette Coupe Davis un gros objectif, lui qui ne l'a gagnée "qu'une" seule fois. Il s'est imposé 6-3, 6-2 en 59 minutes, en servant 3 aces et sans avoir la moindre balle de break à défendre. Un break à 4-3 dans le premier set et à 0-0 et 2-0 dans le deuxième lui ont suffi pour décrocher sa 35eme victoire dans un simple de Coupe Davis, record pour un joueur serbe. Dès samedi après-midi, la Serbie jouera sa qualification directe contre l'Allemagne, privée d'Alexander Zverev.

L'Italie déroule à domicile

A Turin, l'Italie n'a pas fait dans la dentelle face aux Etats-Unis. Les Italiens ont remporté les deux simples, pour décrocher leur première victoire dans cette phase finale 2021 où ils font également partie des favoris, malgré l'absence de Matteo Berrettini, blessé. Lorenzo Sonego, 27eme mondial, a apporté le premier point à la Squadra Azzura, dans une belle ambiance, en se défaisant du 26eme Reilly Opelka : 6-3, 7-6 en 1h30. L'Italien n'a eu qu'une seule balle de break à défendre, à 3-3 dans la première manche, mais il est parvenu à prendre le service du géant américain (auteur de 12 aces) sur le jeu suivant, pour mener 5-3 et empocher le set quelques minutes plus tard. Dans la deuxième manche, Sonego a manqué une balle de break à 3-3, et s'est finalement imposé au jeu décisif (7-4). Son compatriote n°10 Jannik Sinner n'avait plus qu'à conclure face à John Isner, qu'on n'avait plus vu depuis le 12 octobre et son forfait contre... Sinner à Indian Wells en raison de la naissance de son troisième enfant. Et l'Américain a souffert. Il s'est incliné 6-2, 6-0 en 1h03 face au prodige italien. Sinner a breaké à 1-1 et 4-2 dans le premier set et à 0-0, 2-0 et 4-0 dans le deuxième, et n'a connu qu'un seul coup de mou dans ce match, à 1-0 dans la deuxième manche où Isner (auteur de 7 aces) s'est procuré trois balles de débreak. Samedi après-midi, l'Italie tentera d'enfoncer le clou face à la Colombie.

L'Espagne peut gagner sans Nadal ni Alcaraz

Tenante du titre, l'Espagne entamait la défense de son trophée devant son public de Madrid, mais sans sa légende Rafael Nadal, blessé au pied, ni son prodige Carlos Alcaraz, testé positif au coronavirus jeudi. Cela ne fut pas vraiment un problème pour la Roja face à l'Equateur, le petit poucet de la compétition. A 40 ans, Feliciano Lopez (106eme) a apporté le premier point à son pays en battant Roberto Quiroz (291eme) sur le score de 6-3, 6-3 en 1h22, grâce notamment à 14 aces et cinq balles de break sauvées sur cinq. Il a pris le service adverse à 2-1 dans le premier set et à 2-2 et 5-3 dans le deuxième. Ce fut bien plus compliqué en revanche pour Pablo Carreno Busta (20eme) face à Emilio Gomez (149eme). "PCB" a eu besoin de trois sets et 2h38 de jeu pour s'imposer 5-7, 6-3, 7-6, dans un match marqué par sept breaks. Gomez a surpris l'Espagnol en le breakant à 6-5 pour remporter le premier set, mais Carreno Busta lui a pris son service à 3-3 et 5-3 pour égaliser à une manche partout. Dans la troisième, l'Espagnol a mené 5-2 et s'est procuré deux balles de match sur le service adverse. Il les a manquées puis s'est fait breaker dans la foulée (5-5). Mené 4-3 dans le tie-break, il a finalement renversé la situation pour le gagner 7-5 et offrir la victoire à son pays. Mais il faudra hausser son niveau pour le choc de dimanche contre la Russie de Medvedev, Rublev et Khachanov !



COUPE DAVIS 2021 / PHASE FINALE

Du 25 novembre au 5 décembre à Madrid (Espagne), Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie)



Groupe A (à Madrid)

1- Espagne : 1 victoire, 0 défaite, 4 sets gagnés, 1 set perdu

2- Equateur : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 4 sets perdu

Russie



Vendredi 26 novembre

Espagne - Equateur : 2-0

Lopez (ESP) bat Quiroz (EQU) : 6-3 , 6-3

Carreno Busta (ESP) bat Gomez (EQU) : 5-7, 6-3, 7-6 (5)

Granollers/Carreno Busta (ESP) - Escobar/Hidalgo (EQU)



Groupe E (à Turin)

1- Italie : 1 victoire, 0 défaite, 4 sets gagnés, 2 sets perdus

2- Etats-Unis : 0 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 4 sets perdus

Colombie



Vendredi 26 novembre

Etats-Unis - Italie : 1-2

Sonego (ITA) bat Opelka (USA) : 6-3, 7-6 (4)

Sinner (ITA) bat Isner (USA) : 6-2, 6-0

Ram/Sock (USA) battent Fognini/Musetti (ITA) : 7-6 (5), 6-2



Groupe F (à Innsbruck)

1- Serbie : 1 victoire, 0 défaite, 4 sets gagnés, 1 set perdu

2- Autriche : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 4 sets perdus

Allemagne



Vendredi 26 novembre

Serbie - Autriche : 2-0

Lajovic (SER) bat Melzer (AUT) : 7-6 (5), 3-6, 7-5

Djokovic (SER) bat Novak (AUT) : 6-3, 6-2

Cacic/Krajinovic (SER) - Marach/Oswald (AUT)