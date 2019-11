Coupe Davis : La Serbie élimine le Japon

COUPE DAVIS / PHASE FINALE

Du 18 au 24 novembre à Madrid

PREMIER TOUR

Groupe A

1- France : 1 victoire, 0 défaite, 2 matches gagnés, 1 match perdu

2- Serbie : 1 victoire, 0 défaite, 2 matchs gagnés, 0 match perdu

3- Japon : 0 victoire, 2 défaites, 1 match gagné, 4 matchs perdus

Mercredi 20 novembre 2019

Si la France a galéré mardi contre le Japon, attendant le troisième set du troisième match pour assurer sa victoire, il n’en fut pas de même pour la Serbie, qui a déroulé face à ses mêmes Nippons en phase de poules de la Coupe Davis à Madrid ce mercredi. Les Serbes ont en effet assuré la victoire dès le deuxième simple. Filip Krajinovic (40eme) avait parfaitement lancé son équipe en battant Yuichi Sugita (104eme), préféré à Yasutaka Uchiyama, qui n’avait gagné que trois jeux contre Jo-Wilfried Tsonga la veille : 6-2, 6-4 en 1h09. Le Serbe, auteur de 5 aces et 66% de premières balles, n’a pas eu la moindre balle de break à défendre et a breaké à 1-1 et 3-1 dans le premier set et 1-1 dans le deuxième.« Nole » a perdu son service dans le premier set alors qu’il menait 2-0, mais a déroulé ensuite, breakant à 2-1 et 4-1, puis à 1-1 et 4-2 dans le deuxième. Avec deux défaites au compteur, le Japon est donc éliminé. La première place se jouera jeudi (à partir de 11h00) entre la Serbie et la France.- JAPON : 2-0bat Yuichi Sugita (JAP) : 6-2, 6-4bat Yoshihito Nishioka (JAP) : 6-1, 6-2Janko Tipsarevic/Viktor Troicki (SER) - Ben McLachlan/Yasutaka Uchiyama (JAP)