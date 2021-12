La Russie de retour en finale ! Quatorze ans après, les Russes, grands favoris de cette Coupe Davis 2021, vont disputer la finale, dimanche à Madrid contre la Croatie. Andrey Rublev et Daniil Medvedev ont remporté leurs deux simples et ont donc éliminé l'Allemagne avant même le double décisif. Le n°5 mondial, qui avait disputé ses trois premiers matchs de la compétition en trois sets (deux victoires, une défaite), a réussi à faire (très) court, s'imposant 6-4, 6-0 en 49 minutes face au 54eme mondial, qu'il affrontait pour la toute première fois. Auteur de 9 aces et 74% de premières balles, le Russe n'a pas eu la moindre balle de break à défendre et a, au contraire, converti les quatre balles de break qu'il s'est procuré. Il a pris le service adverse à 1-1 dans le premier set, où il n'a perdu que cinq points sur sa mise en jeu, puis à 0-0, 2-0 et 4-0 dans le deuxième, où il a également perdu cinq points sur son service.

Medvedev conclut sans trop trembler

Le n°2 mondial Daniil Medvedev avait donc la charge de conclure le travail face à Jan-Lennard Struff (n°51). Et le Russe n'a pas failli, s'imposant 6-4, 6-4 en 1h05, face à cet adversaire qu'il avait déjà battu six fois sur huit, et notamment lors du dernier Wimbledon. Comme Rublev, Medvedev n'a pas été breaké lors de cette partie. Il a servi 7 aces et 70% de premières balles, et a pris le service adverse sur sa première occasion, à 4-4 dans le premier set. Dans le deuxième, c'est à 2-2 qu'il a breaké. Struff l'a fait trembler jusqu'au bout, en se procurant une balle de 5-5 alors que le Russe servait pour le gain de la rencontre, mais le vainqueur de l'US Open ne s'est pas raté et a réussi à conclure sur sa première balle de match. Voilà donc la Russie en finale pour la première fois depuis 2007 et la période Tursunov-Youzhny-Andreev-Davydenko. Les Russes partiront favoris contre la Croatie dimanche. Objectif : remporter un troisième Saladier d'Argent, après 2002 et 2006.



COUPE DAVIS 2021 / PHASE FINALE

Du 25 novembre au 5 décembre à Madrid (Espagne), Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie)



DEMI-FINALES

Samedi 4 décembre (à Madrid)

Allemagne - Russie : 0-2

Rublev (RUS) bat Koepfer (ALL) : 6-4, 6-0

Medvedev (RUS) bat Struff (ALL) : 6-4, 6-4

Krawietz/Puetz (ALL) - Karatsev/Rublev (RUS)