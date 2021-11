Coupe Davis : La Russie fait chuter l'Espagne et offre une place en quarts de finale à la Serbie

SOLID 💪

RTF have put an end to Spain's campaign as Karatsev/Rublev defeat Granollers/Lopez 4-6 6-2 6-4. #DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/SWhfYiIIUO



— Davis Cup (@DavisCup) November 28, 2021

Un double décisif à plus d’un titre

TENNIS - COUPE DAVIS / PHASE FINALE 2021

Quarts de finale

Novak Djokovic et la Serbie peuvent respirer ! Battus ce samedi par l’Allemagne, les joueurs de Viktor Troicki devaient attendre le résultat des Allemands face à l’Autriche puis la conclusion de la phase de groupes pour savoir s’ils allaient continuer leur aventure en Coupe Davis. Après le succès de la bande à Jan-Lennard Struff sur les Autrichiens, l’heure des savants calculs était venue avec le sort des meilleures deuxièmes qui s’est joué lors du match opposant à Madrid l’Espagne et la Russie. Une rencontre qui débuté par le retour fulgurant de Feliciano Lopez face à Andrey Rublev. Après avoir concédé le premier set, l’Espagnol a été porté par son public pour inverser la tendance et s’imposer (2-6, 6-3, 6-4 en 1h46’). Il fallait bien ça pour maintenir en vie les tenants du titre car, ensuite, Pablo Carreño Busta n’a pas pesé bien lourd face au numéro 2 mondial Daniil Medvedev. Après la perte sèche du premier set, l’Espagnol a résisté tant qu’il a pu mais a cédé au jeu décisif (6-2, 7-6 en 1h29’).Le sort de l’Espagne, de la Russie mais aussi de la Serbie s’est alors joué sur le double opposant la paire Marcel Granollers-Feliciano Lopez au duo Aslan Karatsev-Andrey Rublev. C’est alors que la tension est montée d’un cran dans l’hôtel de la délégation serbe à Innsbruck. Car, avec le premier set remporté par les Ibériques, la Serbie s’est rapprochée d’une élimination dès la phase de groupes. En effet, un succès en deux manches de Granollers et Lopez permettait à l’Espagne de se qualifier comme première du groupe et à la Russie d’accompagner la Suède parmi les deux meilleurs deuxièmes. Toutefois, les Russes ont tout donné pour revenir et ont dominé la deuxième manche avant d’arracher au bout du suspense la victoire (4-6, 6-2, 6-4 en 1h58’). Avec ce succès, la Russie fait une énorme faveur à la Serbie et permet à l’équipe menée par Novak Djokovic de retrouver le Kazakhstan ce mercredi à Madrid. Les Russes, quant à eux, retrouveront la Suède ce jeudi, toujours dans la capitale espagnole. Tenante du titre, l'Espagne quitte la compétition avant même les quarts de finale, ce qui ne devrait pas réjouir les organisateurs de la compétition.Du 25 novembre au 5 décembre à Madrid (Espagne), Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie)Croatie - ItalieGrande-Bretagne - AllemagneKazakhstan - SerbieRussie - Suède