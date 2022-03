Coupe Davis : La phase de groupes partiellement organisée en France ?

Roland-Garros mis à contribution pour la Coupe Davis ?

Les Bleus pourraient revivre la belle ambiance de Pau en septembre prochain. Alors que les joueurs de Sébastien Grosjean ont offert au public du Palais des Sports quatre victoires en deux jours, avec Benjamin Bonzi qui a fêté sa première sélection avec un succès sur Antonio March (6-0, 6-2, en 50 minutes) pour conclure en beauté la fête, les Bleus pourraient jouer une nouvelle fois à domicile cette année. Dans la foulée de la qualification de l’équipe de France pour la phase de groupes de la Coupe Davis, Gilles Moretton n’a pas caché les ambitions de la Fédération Française de tennis (FFT) concernant l’événement, qui verra sa formule une nouvelle fois modifiée cette année. En effet, la Fédération Internationale de tennis (ITF) et Kosmos ont récemment annoncé que la phase de groupes aura lieu dès septembre prochain dans quatre villes différentes alors que les rencontres à élimination directe seront organisées sur un seul site en novembre.Le président de la FFT, quelques minutes après le succès des Bleus sur l’Equateur, a assuré attendre plus d’informations à ce sujet et ne ferme pas la porte à un lieu en particulier. « Nous attendons les cahiers des charges, a confié Gilles Moretton dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Tous les pays peuvent le faire, je ne connais pas encore tous les critères, mais en attendant, nous avons déjà demandé un appel à candidatures des salles françaises aptes à organiser cet événement. Et Roland-Garros peut en faire partie. » Si la FFT est sélectionnée, les courts de la Porte d’Auteuil pourraient accueillir la Coupe Davis pour la première fois depuis 2014 et une demi-finale des Bleus face à la République tchèque. Toutefois, le patron du tennis français n’a pas hésité à égratigner une compétition dont la formule change au gré des années. « On apprend des choses, comme par exemple la baisse de rémunération des joueurs dans cette compétition. On a parfois du mal à tout comprendre, a confié Gilles Moretton. Je le répète, il y avait d'autres pistes à envisager avant d'en arriver là. Mais si un jour, il se crée un groupe de réflexion autour de la Coupe Davis, je veux bien en être ! » Remodelée pour en relancer l’intérêt, la « Coupe du Monde de tennis » déroute toujours plus ses acteurs.