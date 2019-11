Coupe Davis : La Grande-Bretagne ouvre le score

La Grande-Bretagne est à une marche des demi-finales de la Coupe Davis ! Les Britanniques, privés d'Andy Murray pour ce quart (l'Ecossais s'est jugé lui-même "trop gros") mènent 1-0 face à l'Allemagne grâce à la victoire de Kyle Edmund (69eme) contre Philipp Kohlschreiber (79eme), qu'il affrontait pour la toute première fois. Il s'est imposé 6-3, 7-5 en 1h22 grâce notamment à un excellent service (13 aces, 77% de premières balles, un seul break concédé). Edmund a réussi le seul break du premier set à 3-2, puis s'est retrouvé mené 3-1 dans le deuxième, avant d'égaliser dans la foulée, puis signer le break décisif à 5-5. Il a conclu le match par un jeu blanc, offrant ainsi le premier point à son pays. Dan Evans (42eme) va désormais tenter de qualifier les Britanniques au détriment de Jan-Lennard Struff (35eme).



17h30 : GRANDE-BRETAGNE - ALLEMAGNE : 1-0 (en cours)

Kyle Edmund (GBR) bat Philipp Kohlschreiber (ALL) : 6-3, 7-5

Dan Evans (GBR) - Jan-Lennard Struff (ALL)

Jamie Murray/Neal Skupski (GBR) - Andreas Mies/Kevin Krawietz (ALL)