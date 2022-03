Coupe Davis : La France tête de série

Les deux premiers en quarts

Composition des chapeaux

France

Jeudi prochain à 16h00 se déroulera le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe Davis 2022 à Londres. On connaissait déjà les quatre villes qui vont accueillir les groupes (Bologne, Glasgow, Hambourg et Malaga). On connait depuis ce jeudi la composition des chapeaux pour le tirage au sort et la France se retrouve dans le n°1, aux côtés de la Croatie, de l’Espagne et des Etats-Unis. Comme ces trois pays, la France est donc tête de série grâce à son rang dans le classement des nations. Lors du tirage, un pays de chaque chapeau sera tiré, et les quatre pays-hôtes seront placés dans des groupes différents.Elle n’affrontera pas non plus le Canada, repêché suite à la disqualification de la Russie, tenante du titre (suite à l’envahissement de l’Ukraine), et seul pays du chapeau 2 à ne pas être un pays-hôte. Le Canada, présent dans le chapeau 2 avec l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne, jouera forcément contre l’Espagne à Malaga.Si l’on part du principe que les meilleurs joueurs seront présents (ce qui reste à prouver), le groupe le plus avantageux pour les hommes de Sébastien Grosjean les verrait affronter l’Allemagne, le Kazakhstan et la Corée du Sud.Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. La phase finale se déroulera du 23 au 27 novembre dans une ville à déterminer, sans doute au Moyen-Orient.Croatie, Espagne*,, Etats-UnisAllemagne*, Canada, Italie*, Grande-Bretagne*Kazakhstan, Belgique, Serbie, ArgentineSuède, Australie, Pays-Bas, Corée du Sud