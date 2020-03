Coupe Davis : La France tête de série à Madrid

Les qualifications de la Coupe Davis 2020 se sont déroulées vendredi et samedi aux quatre coins du monde, et on connait désormais tous les qualifiés. Treize des dix-huit équipes ayant leur billet étaient déjà présentes l’année dernière à Madrid. Le tirage au sort de la phase finale de cette saison se déroulera ce jeudi à 17h00 (heure française) à Londres, dans les bureaux de la Fédération internationale, et la composition des chapeaux a été dévoilée ce lundi. La France, éliminée dès la phase de poules l’an passé dans la capitale espagnole mais bénéficiaire d’une invitation pour la phase finale, sera tête de série, tout comme l’Espagne, tenante du titre et pays-hôte, le Canada, finaliste 2019, la Croatie, gagnante de la Coupe 2018, les Etats-Unis et la Serbie.

Eviter la Russie et l'Autriche

Au vu des chapeaux, le meilleur scénario (en imaginant que les meilleurs de chaque équipe soient là) pour l’équipe de Sébastien Grosjean sera de se retrouver avec le Kazakhstan et l’Equateur, alors que le pire serait d’affronter la Russie de Medvedev, Rublev et Khachanov et l’Autriche de Dominic Thiem. Rappelons que les six vainqueurs de groupes et les deux meilleurs deuxièmes disputeront les quarts de finale, la formule (un peu alambiquée, avec parfois des abandons ou des forfaits car certains matchs n’avaient pas d’enjeu) n’ayant pas changé depuis l’an dernier.



Chapeau 1

Espagne

Canada

France

Croatie

Etats-Unis

Serbie



Chapeau 2

Allemagne

Italie

Grande-Bretagne

Australie

Kazakhstan

Russie



Chapeau 3

Suède

Autriche

République tchèque

Colombie

Hongrie

Equateur