Coupe Davis : La France s'incline contre l'Australie et devra espérer un miracle

Mahut et Rinderknech impuissants

COUPE DAVIS 2022 / PHASE DE POULES

Du 13 au 18 septembre

Groupe C (à Hambourg)

France : 0 victoire, 2 défaites, 7 sets gagnés, 8 sets perdus

Jeudi 15 septembre

FRANCE

Gasquet (FRA)

Bonzi (FRA)

Mahut/Rinderknech (FRA)

L'équipe de France de Coupe Davis est au bord du précipice... Si l'Allemagne bat la Belgique vendredi à Hambourg (ce qui serait assez logique au vu des deux équipes alignées), les Bleus seront éliminés de la course aux quarts de finale avant même leur dernier match de poule contre la Belgique samedi.Et c'est pourtant l'implacable vérité. Alors que Richard Gasquet avait facilement remporté son match, et que Benjamin Bonzi s'était incliné en ayant eu deux balles de 5-2 dans le troisième set contre Alex De Minaur, le destin français reposait sur les épaules de Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech. Mais ils se sont inclinés 6-4, 6-4 en 1h23 contre Matthew Ebden et Max Purcell.Les Australiens se sont montrés intouchables au service, servant 5 ace et 77% de premières balles, et n'ayant pas la moindre balle de break à défendre. En face, les Bleus, avec un Mahut diminué par une douleur à la cuisse, étaient bien plus fragiles, puisqu'ils ont dû défendre dix balles de break.Les hommes de Sébastien Grosjean n'ont plus qu'à espérer un miracle. L'équation est finalement assez simple : il faut que l'Allemagne, à domicile, perde ses deux derniers matchs, et que la France batte la Belgique samedi. Mais y croient-ils eux-mêmes ?Belgique, 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 6 sets perdusbat Kubler (AUS) : 6-2, 6-4bat: 6-3, 1-6, 6-4battent: 6-4, 6-4