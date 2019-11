Coupe Davis : La France reçoit une wild-card pour 2020

Bernard Giudicelli a été entendu ! Le président de la Fédération française de tennis avait demandé une wild-card pour participer à la phase finale de la prochaine Coupe Davis sans passer par les barrages du mois de mars, et les organisateurs lui ont attribué. Ce sont en effet la France et la Serbie qui ont reçu une invitation pour la prochaine édition, qui se déroulera du 23 au 29 novembre 2020. L’annonce a été faite ce samedi, après concertation du comité composé de deux représentants de la Fédération internationale, un représentant de Kosmos (le groupe de Gérard Piqué, organisateur de la compétition) et un ancien joueur.

Dommage pour les supporters...

Après l’élimination des Bleus en quarts de finale, synonyme de non-qualification directe pour la prochaine phase finale, Bernard Giudicelli avait justifié cette demande de wild-card en disant qu’il voulait éviter aux joueurs français de passer par un barrage les 6-7 mars en cette année 2020 olympique qui allait user les corps et les têtes. Dommage pour les supporters qui espéraient un match à domicile en cinq matchs (comme lors de l’ancienne Coupe Davis) mais en deux sets gagnants… Le tirage au sort des barrages, avec les 12 équipes éliminées en phase de poules cette année et les 12 vainqueurs des barrages du groupe I en septembre dernier, se déroulera dimanche midi.



Les équipes qualifiées pour les barrages

- 12 éliminées de la phase de poules : Japon, Croatie, Chili, Belgique, Colombie, Kazakhstan, Pays-Bas, Etats-Unis, Italie, Australie, Allemagne, Argentine

- 12 vainqueurs des barrages du groupe I : Brésil, Equateur, Uruguay, Ouzbékistan, Corée du Sud, République tchèque, Suède, Autriche, Hongrie, Slovaquie, Biélorussie, Pakistan ou Inde (match les 29-30 novembre)