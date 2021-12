Coupe Davis : La France recevra l'Equateur en mars

Les supporters de l’équipe de France de tennis vont retrouver l’ambiance de la Coupe Davis d’autrefois ! Les 5 et 6 mars prochains, les hommes de Sébastien Grosjean recevront en effet l’Equateur en qualifications, dans une ville et sur une surface qu’ils choisiront. Invités par la Fédération internationale cette année, au même titre que la Serbie, les Bleus devront passer par des qualifications la saison prochaine pour espérer aller disputer la phase finale à l’automne 2022. Le tirage au sort s’est déroulé ce dimanche, deux heures avant la finale entre la Russie et la Croatie à Madrid, et la France a donc hérité de l’Equateur. Tête de série, l’équipe de Sébastien Grosjean défiera une équipe qu’elle n’a encore jamais affronté durant sa longue histoire avec le Saladier d’Argent, débutée en 1904, et c’est donc un tirage au sort qui a décidé que la France sera le pays-hôte. Rappelons que comme le veut le règlement, l’équipe qui a reçu la dernière fois se déplace cette fois-ci, pour ce qui concerne les équipes qui se sont déjà affrontées. C’est ainsi que l’Espagne va recevoir la Roumanie, que le Brésil recevra l’Allemagne et que l’Argentine accueillera la République tchèque, par exemple, parmi les autres rencontres de qualification. A noter également que la Serbie et la Grande-Bretagne se sont vu octroyer une invitation pour disputer la prochaine phase finale, où elles rejoindront la Croatie et la Russie, qualifiées d’office en tant que finalistes 2021. Pour cette phase finale 2022, quatre ville accueilleront la phase de poules, puis après deux jours de repos, les joueurs disputeront la suite de la compétition dans une autre ville. Les dernière rumeurs évoquaient Dubaï...

La France archi-favorite

Quelle que soient la ville et la surface choisies, la France partira largement favorite de sa confrontation avec l’Equateur. Le meilleur joueur équatorien, Emilio Gomez (30 ans), est en effet classé au 149eme rang mondial, et le deuxième, Roberto Quiroz (29 ans) au 295eme. Quant aux joueurs de double, Gonzalo Escobar (32ans) est 39eme et Diego Hidalgo (28 ans) est 166eme. Lors de la phase finale 2021, l’Equateur a d’ailleurs perdu 3-0 contre l’Espagne puis 3-0 contre la Russie. On peut imaginer le même score contre les Bleus, lors de ce premier week-end de mars où il y aura deux simples, puis un double, puis deux simples à disputer en deux sets gagnants. Reste désormais à savoir qui composera l'équipe de France, mais il reste encore près de trois mois au capitaine pour faire ses choix.



COUPE DAVIS 2022 / QUALIFICATIONS

Samedi 5 et dimanche 6 mars

France – Equateur*

Espagne - Roumanie

Finlande - Belgique

Etats-Unis - Colombie

Canada – Pays-Bas

Brésil - Allemagne

Slovaquie - Italie

Hongrie - Australie

Norvège – Kazakhstan*

Suède - Japon

Argentine – République tchèque

Corée du Sud - Autriche*



*décidé par tirage au sort