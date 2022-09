Coupe Davis : La France éliminée après la victoire de l'Allemagne sur la Belgique

Le miracle n'a pas eu lieu... Pour espérer aller jouer les quarts de finale de la Coupe Davis fin novembre à Malaga, l'équipe de France devait voir l'Allemagne perdre ses deux derniers matchs de poule contre la Belgique vendredi et l'Australie dimanche, tout en battant la Belgique samedi. Mais les Allemands ont battu les Belges 2-1 et les Bleus sont donc éliminés avant même leur dernier match. Les hommes de Sébastien Grosjean ont dû passer par tous les sentiments en suivant les scores de la journée, car le suspense a été au rendez-vous jusqu'au bout. Dans le premier match, Jan-Lennard Struff (132eme) a battu Zizou Bergs (134eme) 6-4, 7-6 en sauvant sept balles de deuxième set. Et dans le deuxième, David Goffin (62eme) a battu Oscar Otte (52eme) 3-6, 7-6, 6-3 en sauvant deux balles de match dans le tie-break. Les Bleus étaient alors miraculés et devaient espérer une victoire du double belge. Mais la paire Sander Gille/Joran Vliegen est passée tout près face à Kevin Krawietz/Tim Puetz, avant de s'incliner 4-6, 6-2, 7-6. Les Belges ont mené 5-2 dans le tie-break, avant de s'écrouler complètement ! La Belgique, comme la France, est donc éliminée, et les deux équipes s'affronteront samedi pour du beurre, alors que l'Allemagne et l'Australie se joueront la première place dimanche.



Désillusion pour la France

Il s'agit d'une petite désillusion pour l'équipe de Sébastien Grosjean, car même si les Bleus étaient privés de Gaël Monfils, ils faisaient face à des Allemands privés d'Alexander Zverev et des Australiens privés de Nick Kyrgios... Il y avait donc de la place. La défaite de Benjamin Bonzi, qui a manqué deux balles de 5-2 dans le troisième set contre Alex De Minaur jeudi, a fait beaucoup de mal aux Bleus, qu'on ne retrouvera donc qu'au mois de mars pour les qualifications. A noter également ce vendredi la défaite de Carlos Alcaraz pour son premier match en tant que n°1 mondial. A Valence, l'Espagnol s'est incliné 6-7, 6-4, 6-2 en 2h54 contre Felix Auger-Aliassime, qui a servi 16 aces et a sauvé les 7 balles de break que s'est procuré le nouveau roi de l'ATP.

COUPE DAVIS 2022 / PHASE DE POULES

Du 13 au 18 septembre

Groupe C (à Hambourg)

France : 0 victoire, 2 défaites, 7 sets gagnés, 8 sets perdus

Vendredi 16 septembre

Belgique, 0 victoire, 2 défaites, 4 sets gagnés, 11 sets perdusbat Bergs (BEL) : 6-4, 7-6 (9)bat Otte (ALL) : 3-6, 7-6 (7), 6-3battent Gille/Vliegen (BEL) : 4-6, 6-2, 7-6 (5)