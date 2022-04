Coupe Davis : La France avec l'Allemagne, la Belgique et l'Australie

Sébastien Grosjean et ses joueurs sont fixés ! Qualifiés pour la phase de poules de la Coupe Davis grâce à leur victoire sur l'Equateur début mars à Pau, les Bleus ont appris ce mardi à l'occasion du tirage au sort à Malaga, où se déroulera la phase finale, qu'ils joueront leurs matchs de poule à Hambourg, contre l'Allemagne, la Belgique et l'Australie du 14 au 18 septembre. Les deux premiers seront qualifiés pour les quarts de finale, et à première vue, les Français semblent en mesure de se qualifier. Si Sébastien Grosjean peut aligner sa meilleure équipe, qui serait composée de Gaël Monfils et Ugo Humbert en simple et Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut en double si on prenait en compte le classement de cette semaine, la France peut espérer dominer ces trois équipes. Mais tout dépendra de leur composition, bien sûr. L'Allemagne, si elle aligne Alexander Zverev, Oscar Otte, Kevin Krawietz et Andreas Mies, devant son public, sera difficile à battre. La Belgique, avec un seul joueur dans le Top 100 (David Goffin) et une équipe de double (Sander Gille - Joran Vliegen) actuellement 34eme mondiale, semble le maillon faible, alors que l'Australie, avec Alex De Minaur, James Duckworth voire Nick Kyrgios s'il est motivé, et un double solide (Kokkinakis-Kyrgios ou Ebden-Purcell) peut également espérer voir les quarts. Mais d'ici cinq mois, beaucoup de choses peuvent se passer... La France n'a en tout cas plus affronté l'Allemagne depuis le premier tour en 2015 (victoire 3-2), la Belgique depuis la victoire finale en 2017 (3-2) et l'Australie depuis le premier tour en 2014 (5-0).

Un choc Nadal - Djokovic ?

Le groupe B semble être le groupe de la mort, avec l'Espagne, la Serbie et le Canada. Si les deux équipes alignent leurs meilleurs éléments (Nadal, Alcaraz, Djokovic, Shapovalov, Auger-Aliassime...), les spectateurs de Valence vont se régaler. Le possible affrontement entre Cameron Norrie, Dan Evans (voire Andy Murray ?), Taylor Fritz et Frances Tiafoe lors de Grande-Bretagne - Etats-Unis à Glasgow pourrait également valoir le déplacement.



GROUPE A (à Bologne)

Croatie

Italie

Argentine

Suède



GROUPE B (à Valence)

Espagne

Canada

Serbie

Corée du Sud



GROUPE C (à Hambourg)

France

Allemagne

Belgique

Australie



GROUPE D (à Glasgow)

Etats-Unis

Grande-Bretagne

Kazakhstan

Pays-Bas



QUARTS DE FINALE (à Malaga)

1A - 2D

1C - 2B

2C - 1D

2A - 1B



DEMI-FINALES

1A ou 2D - 1C ou 2B

2C ou 1D - 2A ou 1B