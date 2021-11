Coupe Davis : La Croatie première dans le dernier carré

Après l'élimination de l'Autriche et de l'Espagne, le troisième pays organisateur de la phase finale de la Coupe Davis 2021 est tombé ! A Turin, l'Italie a subi la loi de la Croatie, qui s'est imposée grâce à son double, un peu après 23h30. Victorieuse de la compétition en 2018, la Croatie rallie donc le dernier carré, où elle affrontera la Serbie ou le Kazakhstan vendredi à Madrid. Sur le papier, il ne devait pas y avoir photo dans le match des n°2, entre Lorenzo Sonego, 27eme joueur mondial, et Borna Gojo, 279eme, pour la première rencontre de la journée. Mais la Coupe Davis, même si sa formule a changé, reste une compétition à part, avec une grosse pression à gérer, et c'est bel et bien le Croate qui a remporté ce match : 7-6, 2-6, 6-2 en 2h20. Pour ce tout premier affrontement entre les deux joueurs, Gojo, qui avait déjà créé la surprise en battant Alexei Popyrin jeudi, a réussi à revenir de 1-4 à 4-4 dans le premier set, avant de l'emporter facilement au tie-break (7-2). Mais Sonego s'est rattrapé dans le deuxième set, où il a breaké deux fois pour mener 3-0, puis les deux joueurs ont enchaîné cinq jeux blancs de suite. Il a donc fallu disputer un troisième set, Sonego s'est complètement écroulé (13 fautes directes sur ses 33 du match), malgré le soutien du public turinois. Il a perdu son service à 1-2, puis a manqué trois balles de débreak à 2-4, avant de se faire breaker une nouvelle fois à 5-2, s'inclinant sur la première balle de match du Croate, qui s'offre l'une des plus belles victoires de sa carrière et pouvait se rouler par terre de joie. La Croatie avait alors fait la moitié du chemin vers le dernier carré !

Cilic est passé tout près

Mais c'est ensuite Jannik Sinner, n°10 mondial, qui se présentait devant Marin Cilic, 30eme, dans le match des n°1. Là aussi, les deux hommes s'affrontaient pour la toute première fois, et c'est l'Italien qui a eu le dernier mot, après 2h44 de match, s'imposant 3-6, 7-6, 6-3 dans une très belle ambiance. Le Croate pourra nourrir de très gros regrets, car il a eu le match en main à plusieurs reprises, mais il a craqué. Cilic a réussi un excellent premier set, breakant à 2-1 et s'imposant un peu plus tard sur sa quatrième balle de set. Dans le deuxième, il a breaké d'entrée pour mener 2-0, mais a vu Sinner revenir à 2-2. Il a réussi un nouveau break à 4-4, mais au moment de servir pour le match, il est passé totalement à côté, encaissant un jeu blanc pour permettre à l'Italien de revenir à 5-5. Finalement, ce qui devait arriver arriva. Il a perdu le tie-break 7-4, puis a tenu jusqu'à 3-3 dans le dernier set, avant de craquer physiquement et perdre les trois derniers jeux. Il termine avec 47 fautes directes au compteur, contre 22 pour son jeune adversaire, qui garde son pays en vie dans cette Coupe Davis 2021.

Le double sauve la Croatie

Les Croates n'étaient pas si abattus que cela après la défaite de leur meilleur joueur de simple, car ils savaient qu'ils pouvaient compter pour le double décisif sur la meilleure paire du monde, Mate Pavic et Nikola Mektic, vainqueurs de neuf tournois cette année, dont Wimbledon et les Jeux Olympiques. Opposés à Fabio Fognini et Jannik Sinner, qui jouaient pour la première fois ensemble, ils se sont assez facilement imposés 6-3, 6-4 en 1h19. Spécialistes de la discipline, les deux Croates ont remporté le premier set en breakant à 2-1 et en n'ayant pas la moindre balle de break à sauver. Face à un Fognini un peu en retard à l'allumage en fond de court et un Sinner en difficulté à la volée, Mektic et Pavic se sont procurés cinq balles de set à 5-2 sur le service adverse, avant de convertir la sixième sur leur mise en jeu. Dans le deuxième set, malgré quelques coups d'éclat, Fognini et Sinner ont dû sauver une balle de break à 1-1 et ont finalement craqué à 3-3, sur une double-faute du natif de San Remo. Les Croates, menés 15-30 au moment de servir pour le match, ont lâché trois services gagnants et le pays-hôte est donc éliminé.



COUPE DAVIS 2021 / PHASE FINALE

Du 25 novembre au 5 décembre à Madrid (Espagne), Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie)



QUARTS DE FINALE

Lundi 29 novembre (à Turin)

Croatie - Italie : 2-1

Gojo (CRO) bat Sonego (ITA) : 7-6 (2), 2-6, 6-2

Sinner (ITA) bat Cilic (CRO) : 3-6, 7-6 (4), 6-3

Mektic/Pavic (CRO) battent Sinner/Fognini (ITA) : 6-3, 6-4