Coupe Davis : Humbert renonce et met un terme à sa saison

Grosjean en avait fait son numéro un pour la Coupe Davis

C'est terminé pour Ugo Humbert en 2021. En effet, ce samedi matin, via ses différents réseaux sociaux officiels, le tennisman français a publié un message dans lequel il indique en avoir terminé avec cette année actuellement en cours : « Ces derniers mois ont été éprouvants, je n'ai malheureusement pas réussi à repartir sur le Tour malgré toute ma détermination et tous mes efforts., c'est pourquoi j'ai décidé de mettre un terme à ma saison 2021. C'est un crève cœur de ne pas pouvoir jouer à Bercy et la Coupe Davis cette année, des événements auxquels je tiens particulièrement. Je voudrais souhaiter bonne chance à toute l'équipe pour défendre haut les couleurs de la France ! Je voudrais remercier toute mon équipe : mes entraîneurs, ma famille, mes proches et mes sponsors pour cette saison et leur soutien au quotidien. Des jours meilleurs sont à venir. A très bientôt. Ugo. »Le Tricolore renonce donc aux derniers grands événements prévus au calendrier 2021 du circuit ATP. Et notamment le Masters 1000 de Paris Bercy. Un tournoi qui l'avait notamment vu briller, pas plus tard que l'année dernière, lorsque c'est le Canadien Milos Raonic, alors tête de série n°10, qui l'avait stoppé, au stade des quarts de finale et en trois manches (6-3, 3-6, 7-6 (4)).. Une compétition pour laquelle Sébastien Grosjean, qui n'est autre que le capitaine de l'équipe de France, venait tout juste de le sélectionner et avait même affirmé qu'il serait son numéro un, en l'absence de Gaël Monfils, non appelé. Actuellement classé à la 29eme place mondiale, Ugo Humbert, qui n'a jamais fait mieux que 25eme, est, dans la hiérarchie, le numéro deux français. Rendez-vous est donc pris en 2022 pour le joueur de 23 ans, qui n'en a certainement pas fini avec sa progression.