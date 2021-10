Coupe Davis : Grosjean va attendre avant de désigner le remplaçant de Humbert

Sébastien Grosjean va donc devoir revoir ses plans. Au début de cette semaine, le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis avait alors annoncé sa sélection de joueurs invités à disputer la compétition, à la fin de ce mois de novembre, avec, dans un premier temps une phase de poules qui se déroulera du côté d'Innsbruck en Autriche, avant une éventuelle demi-finale et une éventuelle finale, qui auront lieu, à ce moment-là, à Madrid en Espagne. L'ancien joueur avait alors effectué un choix fort. Celui de ne pas appeler Gaël Monfils, pourtant numéro un français. A sa place, Grosjean avait plutôt choisi de faire de Ugo Humbert son numéro un. Depuis ce samedi matin, le capitaine des Bleus doit donc trouver une autre solution, depuis l'annonce de la fin de la saison de son petit protégé.

Grosjean se laisse le temps de la réflexion

Un forfait notamment pour la Coupe Davis, dont Sébastien Grosjean a pris acte, dans un communiqué fédéral, publié ce samedi matin et rapporté par L'Equipe : « Ugo m'a informé que son état de forme ne lui permettrait pas d'être compétitif pour défendre les couleurs de la France en Coupe Davis. Il préfère donc décliner la sélection. Je lui souhaite de se rétablir au plus vite pour entamer la prochaine saison. Je me laisse le temps de suivre les résultats du Rolex Paris Masters et du Challenger de Roanne pour remplacer Ugo. » Si Sébastien Grosjean se laisse donc le temps de la réflexion pour trouver une solution à son problème, plusieurs noms ressortent évidemment déjà. Si l'équipe de France est déjà composée d'Arthur Rinderknech, de Richard Gasquet, de Nicolas Mahut et de Pierre-Hugues Herbert, ils pourraient être rejoints par Gaël Monfils, le numéro un français, Benoît Paire, le numéro trois français, Adrian Mannarino, le numéro quatre français, ou bien encore Benjamin Bonzi, le numéro cinq français.