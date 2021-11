Coupe Davis : Grosjean a fait ses choix, Gaston reste à quai

Les dés sont jetés. Ce mercredi matin, via son compte Twitter officiel, la Fédération française de tennis (FFT) a dévoilé la liste définitive des joueurs de Sébastien Grosjean, amenés à prendre part à cette édition 2021 de la Coupe Davis. Du côté d'Innsbruck en Autriche où l'équipe de France se produira à l'occasion de son premier tour, et ce même dès ce jeudi contre la sélection de la République tchèque, le capitaine des Bleus avait alors emmené un groupe d'un total de six hommes.

Désormais, ils ne sont donc plus que cinq, comme c'était, quoi qu'il arrive, prévu avant le début de l'épreuve, puisque Hugo Gaston, aujourd'hui âgé de 21 ans et actuellement 66eme joueur mondial, ne sera pas de la fête, malgré de très bons récents derniers résultats, marqués notamment par un quart de finale atteint lors de la dernière édition du Rolex Paris Masters. En effet, lui a été notamment préféré la très grande expérience de Richard Gasquet, aujourd'hui âgé de 35 ans et actuellement 86eme joueur mondial.

Gasquet victorieux de l'épreuve en 2017

Richard Gasquet a disputé sa toute première rencontre en Coupe Davis à l'occasion de l'édition 2005. En 30 rencontres déjà disputées, le Tricolore présente le bilan de 18 victoires pour également douze défaites. En simple, cela donne quatorze victoires pour dix défaites. En double, c'est quatre victoires pour deux défaites. Victorieux de l'épreuve à l'occasion de l'édition 2017, Gasquet a également été finaliste lors de celles de 2014 ainsi que 2018.

A ses côtés, afin de défendre les couleurs de cette fameuse équipe de France, on retrouvera Arthur Rinderknech, 58eme joueur mondial, ainsi que Adrian Mannarino, 71eme joueur mondial. Tous les trois seront alors concernés par les rencontres de simple. Car, en double, on retrouvera évidemment la paire incontestée et composée de Nicolas Mahut, 5eme joueur mondial en double, et de Pierre-Hugues Herbert, 8eme joueur mondial en double.