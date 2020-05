Coupe Davis : Gerard Piqué vivement critiqué par Nicolas Mahut

La réforme de la Coupe Davis entamée en 2019 continue de faire parler. Alors que le monde traverse une crise sanitaire sans précédent qui ne permet pas d’organiser des événements en public, Gerard Piqué a récemment confié son inquiétude. Le Catalan, patron du fonds Kosmos qui a investi dans la Coupe Davis, n’a pas caché que la tenue de la phase finale à Madrid en novembre prochain avec du public n’était pas assurée. Cette prise de position était sans doute celle de trop pour un détracteur de la première heure de cette nouvelle formule de la compétition, Nicolas Mahut. « Dire ça dès le mois de mai, ça me donne l’impression de quelqu’un qui ne cherche pas forcément de solutions, a déclaré le Français dans les colonnes du quotidien L’Equipe. Je trouve qu’il ne fait pas le maximum pour la défendre. »

Mahut : « On ne joue pas avec cette compétition-là »

Alors que l’édition 2019 n’a pas été une réussite populaire, avec une ambiance aux abonnées absentes sauf lors des matchs de l’Espagne, Nicolas Mahut espère voir Kosmos et Gerard Piqué se mobiliser pour changer la donne. « J’aimerais qu’il mette autant d’énergie à sauver la Coupe Davis qu’il a mise en place, c’est-à-dire trouver des solutions pour qu’elle ait lieu à Madrid ou ailleurs, qu’il en a mis à détruire la formule qui était en place depuis plus de cent ans », tonne l’Angevin. Mais, au-delà de ça, c’est toute l’attitude du Catalan qui semble irriter l’ancien numéro 1 mondial en double. « Le message qu’il envoie à travers ses déclarations, c’est : ‘Si à Madrid c’est compliqué et qu’on ne peut pas le faire, eh bien on annule et j’économise un peu d’argent’, ajoute Nicolas Mahut. Et ça me dérange beaucoup par rapport à ce qui s’est passé depuis plus d’un an... On ne joue pas avec cette compétition-là. Peut-être que ça l’arrange. Il a perdu de l’argent sur la première édition, ce qui était prévisible... » Des évolutions ont déjà été annoncées, reste à voir si elles pourront être mises en œuvre.